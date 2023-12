San Silvestro con pioggia e neve in montagna, Capodanno tra sole e nuvole in provincia di Cuneo

Nuvolosità: cielo prevalentemente nuvoloso, con copertura in attenuazione dalla serata.

Precipitazioni: al mattino deboli su Verbano e Novarese e moderate sull'Appennino, in estensione nel pomeriggio alle Alpi e, a carattere sparso, a pianure settentrionali e orientali. Quota neve sui 1000-1200 metri.

Zero termico: in lieve aumento in serata sui 1800-2000 metri, con valori inferiori sui 1500-1600 metri sulle Alpi.

Venti: forti sudoccidentali in montagna, in rotazione da nordovest in serata con rinforzi nelle vallate alpine per locali condizioni di foehn; deboli variabili in pianura.

Lunedì 1° gennaio