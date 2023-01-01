San Michele Arcangelo: Cuneo festeggia il suo Santo Patrono tra musica e teatro

CUNEO CRONACA - Lunedì 29 settembre ricorre San Michele Arcangelo, il Santo Patrono della città di Cuneo. Il nome Michele deriva da un’espressione ebraica che significa “Chi è come Dio?”. L’arcangelo Michele viene ricordato per avere difeso la fede in Dio contro le orde di Satana: comandante delle milizie celesti accanto a Lucifero, si separa poi da lui e dalle sue schiere che si allontanano da Dio e precipitano negli Inferi.

Rappresentato in forma di guerriero, porta una spada ed è spesso rappresentato mentre combatte un drago. Venerato come Santo Patrono di numerose città italiane, per le sue virtù guerriere e difensive, nel 1949 papa Pio XII lo ha proclamato patrono della Polizia di Stato.

Di seguito il programma degli eventi organizzati per celebrare la ricorrenza.

Lunedì 29 settembre 2025

in Cattedrale

ore 18.00

Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta da Mons. Piero Delbosco

con la partecipazione dei Sacerdoti della Città e della Cappella Musicale della Cattedrale

ore 21.00

Concerto per Ottoni e Organo dei CanaveisanBrass:

Ercole Ceretta, Alessandro Caruana – trombe

Antonello Mazzucco – trombone

Riccardo Ceretta – trombone basso

Luca Benedicti – organo

ingresso libero

Lunedì 29 settembre

Teatro Toselli

ore 21.00

“Da secoli vivo”

Sono un albero, non il direttore di un giornale. Non tengo un diario, non faccio cronaca e tuttavia mi rimangono dentro ricordi e incontri. Appesi ai rami come foglie, suggestioni rumori e voci che disegnano corpi e figure. Se potessi chiudere gli occhi mi piacerebbe raccoglierli in un sogno, dar forma a certi eventi che più di altri mi sono rimasti scolpiti nella corteccia.

Gek Tessaro con il suo teatro disegnato racconta L’albero dei cento cavalli (Lapis). Regia di Lella Marazzini e Gek Tessaro.

Gratuito, prenotazioni online sul sito www.scrittorincitta.it