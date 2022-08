San Chiaffredo, una valle di sapori e tutti gli appuntamenti del "Settembre Saluzzese"

CUNEO CRONACA - La Fondazione Amleto Bertoni, dopo gli appuntamenti di Saluzzo Estate, costruisce un calendario del Settembre Saluzzese che grazie alla collaborazione del Comune di Saluzzo, di enti e associazioni del territorio, si è trasformato in un calendario autunnale ricco di proposte ed estremamente variegato. Siamo quest’anno a oltre 80 appuntamenti, più grandi o più piccoli, festival Internazionali o momenti di comunità, momenti di festa e di cultura. La musica, il teatro, gli eventi in piazza, le celebrazioni, sono solo alcuni appuntamenti di un Settembre Saluzzese che vuole essere momento culturale di territorio, aperto alle più diverse proposte. Darà il via agli eventi la Festa di San Chiaffredo, con liscio, tango, corali e una serata dedicata ai giovani. I fuochi poi chiuderanno la nuova edizione della Mostra Nazionale della Meccanica Agricola.

Ritorna, dopo il successo del 2021, la Festa del libro medievale e antico di Saluzzo, evento off del Salone Internazionale del Libro realizzato in collaborazione con Fondazione Crs e Comune di Saluzzo. Ancora, Occitamo che va a chiudersi e Uvernada che torna con la versione che ha conquistato il pubblico negli ultimi due anni, portando la musica nelle strade, nelle piazze e negli spazi antichi. Non mancheranno poi il Festival Internazionale Suoni d’Arpa in collaborazione con Fondazione Scuola APM, le proposte firmate Fondazione Piemonte dal Vivo e il Cinema Teatro Magda Olivero, tantissime proposte firmate MuSa, le Sinfonie d’Autunno, il nuovo appuntamento Una Valle di Sapori, Jazz Visions, Sport in piazza e la 41esima Negozi in Strada, Saluzzo Musica Festival Chitarrissima, I Polifonici del Marchesato con la chiusura del loro lavoro estivo.

