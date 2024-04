San Benedetto Belbo celebra la Giornata mondiale della Terra con "La rondine chiama"

CUNEO CRONACA - L’Associazione 661 "La Pedaggera" prosegue il proprio cammino in collaborazione con il Comune di San Benedetto Belbo che organizza dal 20 al 22 aprile, in corrispondenza della Giornata Mondiale della Terra, la manifestazione “La rondine chiama. Letterature e Territori a confronto” dedicata ai temi della ruralità e della cura della terra commentati da autori ispirati al paesaggio.

Nell’ambito di tale manifestazione l’associazione, sabato 20 aprile alle ore 21 presso il Centro Polifunzionale Michele Ferrero di San Benedetto Belbo in Piazza Emilio Canonica, promuoverà la visione del film documentario di Carmelo Camilli: Iriria – Niña Tierra. “Sospeso fra giornalismo e antropologia, legandosi a bellissime immagini e entrando nelle capanne degli sciamani (Awá), parlando a un tavolino con i governatori locali, ascoltando le lezioni nelle scuole e dialogando con il professore di cultura Bribri o con le allevatrici di iguane, Camilli offre al grande pubblico la nozione secondo la quale il rispetto per la natura è la prima azione per prevenire disastri naturali o cambiamenti climatici e la preservazione della flora e della fauna".

Perché, come spiega lo stesso Camilli in un’intervista a FilmForLife: “L’uomo è andato oltre il proprio ruolo diventando il cancro della società.” Al termine del film dibattito con il regista e, a seguire rinfresco gentilmente offerto dal circolo Acli Agrifoglo - San Benedetto Belbo. La partecipazione è gratuita con offerta libera. Per ulteriori informazioni visitare sito www.cineperlaterra.it.