Sambuco: al Centro di Documentazione Valle Stura "Un tòc encuei, un tòc deman"

CUNEO CRONACA - Domenica 28 dicembre alle ore 17 il Centro di Documentazione Valle Stura di Sambuco ospiterà la presentazione del lavoro di ricerca musicale etnografica e linguistica “Un tòc encuei, un tòc deman”, concretizzatosi in una raccolta di brani musicali di nuova composizione.

I brani, scritti dal ghirondista Remo Degiovanni ed eseguiti insieme a Luca Pellegrino e Giorgio Marchisio, componenti del gruppo La Mesquia, sono dedicati ad avvenimenti e temi di particolare rilevanza per la comunità di Moiola, della Valle Stura e delle valli occitane limitrofe.

Nel programma scorrono le vicende de La valancha, che racconta la grande valanga di Bergemoletto del 1755, l’omaggio Patrioti ai partigiani del Saben, le tradizioni de Lo prim de l’an e Plantar bòdis, fino ai ricordi e alle nostalgie di Migrante in Fransa, cui si contrappone Nel buio, brano dedicato ai nuovi migranti.

Un’attenzione particolare è riservata a L’Ors, canto sulla figura dell’orso di ricci di castagne: un’innovazione nel panorama delle feste invernali tradizionali, ideata e rappresentata per la prima volta durante il Carnevale del 2024.

Il Centro di Documentazione Valle Stura aderisce alla rete di beni culturali MARAMAN – Paesaggio culturale delle Valli Occitane. L’iniziativa è sostenuta dall’associazione Espaci Occitan, con il contributo della Regione Piemonte nell’ambito del progetto di promozione linguistica Sòn de Lenga 2025, ed è realizzata dall’Associazione culturale Lhi Jarris, con il patrocinio del Comune di Moiola e dell’Unione Montana Valle Stura.

L’evento è a ingresso libero e gratuito e si svolgerà a Sambuco presso il Centro di Documentazione Valle Stura, in via Umberto I 50/A.

Per informazioni: Espaci Occitan – www.espaci-occitan.org, segreteria@espaci-occitan.org, tel. 0171 904075. Social: Facebook @museooccitano, Instagram @museo.occitano.