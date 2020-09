Salvate dai vigili del fuoco 2 mucche cadute in un canalone al Pian della Regina a Crissolo

CUNEO CRONACA - I vigili del fuoco del comando di Cuneo sono intervenuti nel pomeriggio di domenica 13 settembre a Crissolo per il recupero di due mucche in un canalone.

In località Pian della Regina le squadre di Cuneo e dei volontari di Barge hanno raggiunto l'alpeggio dove uno dei due animali non riusciva a muoversi e l'hanno imbragata in una robusta rete.

Dal cielo l'elicottero del reparto volo Piemonte ha sollevato il carico e lo ha adagiato sul piazzale del paese per poi affidarla alle cure del veterinario.

Una mucca è stata salvata con tecniche saf e non ferita e la seconda caduta e ferita elitrasportata fino a Crissolo poi caricata su furgone e portata in cascina dei proprietari.