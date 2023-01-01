Saluzzo, "Start" apre il capitolo dell'arte contemporanea tra visioni del futuro e nuovi incontri

CUNEO CRONACA - Sabato 9 maggio la decima edizione di START apre uno dei suoi capitoli più attesi, quello dedicato all'arte contemporanea. Due mostre collettive, due luoghi simbolici della città, una doppia inaugurazione che trasforma il pomeriggio in un percorso capace di attraversare linguaggi, visioni e sensibilità diverse, tutte riconducibili al tema guida di questa edizione, RENCONTRE, inteso come incontro, confronto e confluenza tra pratiche artistiche e modi di abitare il presente.

Si comincia alle 17.30 alla Castiglia, in piazza Castello 1, dove Fondazione Garuzzo inaugura la 18ª Saluzzo Contemporanea con la mostra collettiva Tracciando il sentiero. Arte, ambiente e visioni del futuro, realizzata in collaborazione con il Trigenia Award, premio per l'arte contemporanea promosso da Trigenia Energy Company, e curata dalla Galleria CRAG di Torino. Il progetto presenta il lavoro di ventisei artisti in dialogo con le opere dell'Esposizione e Collezione Permanente della Castiglia, chiamando in causa l'arte come spazio di responsabilità di fronte alle trasformazioni del mondo contemporaneo: dalle crisi ecologiche alle accelerazioni tecnologiche, fino alle interazioni tra esseri umani e intelligenza artificiale.

Il filo conduttore è l'energia intesa come principio di trasformazione, non solo in senso fisico ma come forza che attraversa sistemi naturali e dinamiche sociali. Attraverso pittura, installazione, fotografia, scultura e video, le opere si configurano come processi in divenire piuttosto che forme concluse, invitando il pubblico a muoversi tra la dimensione materiale e la sua implicazione simbolica. Accanto alla mostra, che resterà aperta fino al 13 settembre 2026, è previsto un public program di incontri e momenti performativi, oltre a una pubblicazione che ne raccoglie testi, immagini e contributi. Gli artisti in mostra sono Daniele Accossato, Maura Banfo, Domenico Borrelli, Botto&Bruno, Alessandro Cardinale, Linda Carrara, Filippo Centenari, Sara Chanoufi, Alessandro Fabbris, Andrea Francolino, Dario Ghibaudo, Cesare Goria Gatti, Paolo Grassino, Chen Li, Jacopo Martinotti, Giacomo Modolo, Mattia Novello, Emanuele Pagnanini, Sebastiano Pallavisini, Dario Picariello, Fabio Riaudo, Fabio Roncato, Maurizio Sapia, Saverio Todaro, Alessandro Vasapolli e Marzio Zorio.

Dalle 18.45 il percorso si sposta al Quartiere, in piazza Montebello 1, per il vernissage della 31ª Mostra di Arte Contemporanea powered by Paratissima, a cura di Alessandra Villa, visitabile fino al 17 maggio a ingresso gratuito il sabato dalle 15 alle 19 e la domenica dalle 10 alle 19. Nata da una call pubblica che ha raccolto oltre cento candidature da tutta Italia, la collettiva porta in mostra trentacinque artisti italiani e internazionali chiamati a confrontarsi con il tema Rincontrarsi: il ritorno a sé, alle relazioni, ai paesaggi interiori e ai luoghi della memoria.

«L'obiettivo principale come curatrice è stato di esplorare il tema del reincontro come pratica di ascolto, trasformazione e appartenenza», spiega Alessandra Villa. «La selezione degli artisti nasce dal desiderio di costruire un dialogo equilibrato tra prospettive e sensibilità differenti, accomunate da una riflessione sulle molteplici forme di connessione: con i luoghi, con la memoria e con l'altro.» La mostra dedica particolare attenzione alle installazioni video e alla fotografia, intesi come linguaggi capaci di restituire la complessità dell'esperienza e della relazione.

Si conferma così, per il quinto anno consecutivo, la collaborazione tra Paratissima e Fondazione Amleto Bertoni: un progetto che in cinque edizioni ha coinvolto complessivamente 174 artisti attraverso il lavoro di tre diversi curatori.

Gli artisti in mostra sono Simona Bartalucci, Matteo Branconi, Alvaro Caleca e Santi Caleca, Diana Casmiro, Cement Blanche, Chelidon Frame, Marina Comerio, Manuel De Marco, Ashley Dequilla, Elle, Cristina Gentile, Beppe Giardino, Giulia Gray, Caterina Goi, Giorgia Guaglianone, Graziella Ingorgia, Alice Mattarozzi, Luca Milanesio, Morb, Anna Maria Moretto, Giulia Osella, Elisa Perotti, PIÙ LUCE, Enrico Prelato, Giacomo Roggi, Sarcastic Collage, Marco Simonetta, Siu Jat Ding, Studio Lievito, Gabriela Aleksandra Szuba, Terratrama, Marcello Torrero e Yiwen Zheng.

Al termine della serata, musica e intrattenimento a cura di Sad Pony Girl e rinfresco a cura di CNOS FAP Saluzzo.