Saluzzo: rischio focolai Covid-19 in eventuali accampamenti abusivi di lavoratori stagionali

CUNEO CRONACA - Riceviamo dal Comune di Saluzzo e pubblichiamo: "Lettera del Presidente del Consiglio Comunale di Saluzzo Enrico Falda e indirizzata alla Regione Piemonte in merito al "rischio focolai COVID-19 causa eventuali accampamenti abusivi di lavoratori stagionali senza fissa dimora, e conseguente emergenza sanitaria”.

Premesso che la stagione per la raccolta frutta è alle porte ed, e in presenza dell’emergenza sanitaria COVID-19, risulta particolarmente critica l’ospitalità temporanea per lavoratori stagionali senza fissa dimora;

I Comuni che, con le associazioni di categoria e di volontariato, storicamente hanno ospitato accoglienza diffusa dei lavoratori stagionali (Saluzzo, Lagnasco, Verzuolo, Costigliole Saluzzo), supportati anche dai Comuni a vocazione frutticola dei territori limitrofi, hanno condiviso, con lettera alla Regione Piemonte del 28.04.2020, prot. 0001775, la richiesta di prescrizioni generali volte alla tutela sanitaria degli stagionali senza fissa dimora e di tutta la popolazione;

Il Sindaco di Saluzzo ha già richiesto alle Autorità competenti:

con nota del 14.04.2020, l’attivazione di verifiche e monitoraggi di eventuali presenze di lavoratori stagionali senza fissa dimora sul territorio locale, disponendo, all’occorrenza, i protocolli operativi, per il trattamento e le procedure del caso, con il coinvolgimento degli Enti e soggetti competenti in ambito sanitario;

con nota del 06.05.2020, prot. 14260, richiesta provvedimenti al fine di evitare il rischio di focolai COVID-19, a causa di accampamenti abusivi di lavoratori stagionali senza fissa dimora, provenienti da altre Regioni italiane;

il Consiglio Comunale di Saluzzo, all’unanimità, con lettera del 28.04.2020, prot. 1775, ha espresso, al Presidente della Regione ed agli Assessori competenti, disponibilità e piena collaborazione, nella ricerca di soluzioni abitative alternative, propedeuticamente anche per fronteggiare l’emergenza epidemiologica;

con comunicazione della Regione Piemonte dell'11/05/2020 si è stabilito che il dott. Giuseppe Guerra venga destinato all'incarico di Commissario Straordinario per gli aspetti sanitari relativi all'emergenza migranti frutta estate 2020, presso il Comune di Saluzzo e comuni limitrofi, e che il dott. Guerra ha manifestato la propria disponibilità a detto incarico a partire dal mercoledì 13 maggio 2020,

visto che

i primi lavoratori stagionali senza fissa dimora stanno raggiungendo la nostra città per l’approssimarsi dell’inizio della raccolta dei piccoli frutti;

che una situazione di affollamento ed accampamento presso il Foro Boario di Saluzzo di persone già di per sé fragili, non supportate da controlli ed assistenza sanitaria, potrebbe innescare un grave pericolo di diffusione dell’epidemia nella comunità saluzzese, mettendo a repentaglio la salute dei nostri concittadini, con il grave rischio che la nostra città possa diventare “zona rossa sanitaria” ed il conseguente blocco totale dell’attività economiche, già duramente provate dall’isolamento imposto dal Governo nelle passate settimane;

chiede

di attivare con urgenza inderogabile un attento controllo volto ad identificare la presenza di lavoratori stagionali senza fissa dimora sul nostro territorio ed a evitare il crearsi di accampamenti non autorizzati;

di predisporre un protocollo da attivare nel caso di persone non residenti e senza riferimenti alloggiativi, raggiungano l’area saluzzese nella speranza di trovare occupazione presso le nostre Aziende Agricole;

di attivare controlli territoriali attraverso le forze dell’ordine predisposte al fine del rispetto del DPCM che vieta lo spostamento tra regioni italiane senza valido motivo;

di attivare urgentemente le procedure amministrative per la collocazione di container alloggiativi all’interno delle aziende agricole;

Confidando in un pronto riscontro alla presente, ribadiamo la piena disponibilità di questo Consiglio Comunale ad ogni forma di collaborazione, in modo particolare nei confronti del dott. Giuseppe Guerra, a cui va rivolto il nostro ringraziamento per la disponibilità dimostrata nell’accettare questo difficile incarico". Enrico Falda