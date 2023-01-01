Saluzzo, Oltre la moda: al cinema la proiezione di "Ferdinando Scianna, il fotografo dell'ombra"

CUNEO CRONACA - Saluzzo torna a essere punto di riferimento per il dialogo tra fotografia, moda e cultura visiva con un nuovo appuntamento di Oltre la Moda. Lunedì 19 gennaio alle 21, al Cinema Teatro Magda Olivero, andrà in scena il Public Programme #05 con la presentazione e la proiezione del film “Ferdinando Scianna. Il fotografo dell’ombra”, alla presenza del regista Roberto Andò e del fotografo Ferdinando Scianna.

Il pubblico potrà assistere alla proiezione di “Ferdinando Scianna. Il fotografo dell’ombra”, il film diretto da Roberto Andò e presentato in anteprima all’82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Il documentario ripercorre la vita e la carriera di Scianna, accompagnando lo spettatore dentro un’esistenza segnata da incontri fondamentali della cultura del Novecento, amicizie decisive e continue domande sul senso del fotografare. Mangiatore di vita, come ama definirsi, Scianna riflette sulla fotografia come “sonda del reale”, rivendicandone la specificità e prendendo le distanze da una definizione puramente artistica. In un’epoca in cui le immagini sembrano spesso nascondere più che rivelare, il suo sguardo resta uno strumento per interrogare il mondo.

Il film lo segue in luoghi simbolici della sua storia: Bagheria, tra amici ritratti in gioventù e oggi ritrovati; Palermo, alla ricerca delle tracce di Leonardo Sciascia; Milano, dove il filo della memoria si srotola in un racconto intimo e appassionato, capace di restituire quel quid che rende la fotografia un destino prima ancora che una professione.

Al termine della proiezione, si potrà dialogare e approfondire i temi emersi direttamente con il regista Roberto Andò e il protagonista del docufilm, Ferdinando Scianna, in compagnia della storica della fotografia Monica Poggi e del direttore della Fondazione Artea Davide De Luca. Un appuntamento che mette al centro lo sguardo, la memoria e la responsabilità di raccontare il reale.

Evento in collaborazione con l’associazione Ratatoj APS, nell’ambito della rassegna Lunedì Cinema, inverno 2026. Ingresso libero fino ad esaurimento posti, apertura al pubblico ore 20.30.

(Ph. Alice Marini)