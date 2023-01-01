Saluzzo, nuova sede per la Protezione civile: quartier generale già operativo, venerdì l'inaugurazione

CUNEO CRONACA - È già in uso ed è pienamente operativo il nuovo quartier generale unico della Protezione civile di Saluzzo che sarà ufficialmente inaugurato venerdì 17 aprile alle 15.30. Il Comune di Saluzzo presenta così una struttura moderna e funzionale, realizzata nell’ambito della riqualificazione completa dell’ex caserma “Filippi”, nel borgo Maria Ausiliatrice.

All’interno dell’edificio trovano spazio gli uffici e la sede del Com – Centro operativo comunale, l’organismo che il sindaco attiva in caso di emergenze, il Com – Centro operativo misto, struttura sovra-comunale coordinata dal prefetto, l’autorimessa per i mezzi comunali della Protezione civile e le nuove sedi delle associazioni locali impegnate nel settore: Soccorso alpino, Associazione Soccorso Radio, Aib, Ana (Alpini) e Associazione nazionale carabinieri.

I lavori di realizzazione sono iniziati nel settembre 2023 e si sono conclusi alla fine del 2024, per un investimento complessivo di circa 1 milione e 500 mila euro: poco più di un milione finanziato dalla Regione Piemonte, mentre la restante parte è stata coperta dal Comune. L’edificio è classificato “nzeb” (nearly zero energy building), quindi a emissioni di CO₂ quasi nulle: è dotato di pannelli fotovoltaici sul tetto e di un sistema di riscaldamento a pompa di calore. La struttura misura 90 metri di lunghezza, 16 di larghezza e ha un’altezza media di 7,50 metri.

«Anni fa abbiamo vinto un apposito bando – spiega il sindaco Franco Demaria – per riqualificare e rendere sicuri edifici strategici per la città e per la comunità. Tra questi rientra senza dubbio la sede della Protezione civile, che deve essere sempre accessibile e pienamente funzionale, soprattutto in caso di emergenze. Grazie alla competenza degli uffici comunali, già nel 2022 abbiamo presentato la domanda di finanziamento a un bando regionale e il nostro progetto si è classificato primo in tutto il Piemonte. Oggi, conclusi i lavori e completati i trasferimenti, consegniamo alla città un nuovo gioiello: una struttura di cui i saluzzesi possono essere orgogliosi e che sarà messa a disposizione anche dell’area delle Terre del Monviso, pronta a servire un territorio più ampio in caso di necessità. Questo intervento si inserisce in un più ampio processo di riqualificazione dell’ex area militare di piazza d’armi, destinata a diventare sempre più centrale e strategica per lo sviluppo del quartiere e dell’intera città».

«Questo intervento – aggiunge la vicesindaca con delega ai Lavori pubblici Francesca Neberti – rappresenta un esempio concreto di pianificazione attenta e lungimirante. Abbiamo voluto realizzare una struttura moderna, efficiente dal punto di vista energetico e soprattutto capace di rispondere alle esigenze operative della Protezione civile e delle associazioni del territorio. È un investimento sulla sicurezza, sulla prevenzione e sulla capacità di risposta del nostro sistema locale di emergenza».

Al taglio del nastro, insieme ai rappresentanti delle associazioni, alle forze dell’ordine e alla comunità saluzzese, sono attese le autorità civili e istituzionali, tra cui il prefetto di Cuneo Mariano Savastano, il questore Rosanna Minucci ed esponenti della giunta regionale.