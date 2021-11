Nasce L'Insieme, nuova rete che connette i centri famiglia della provincia di Cuneo

La creazione della rete L'Insieme è uno degli obiettivi del progetto C'è Campo, finanziato dalla Fondazione Crc attraverso il bando Familiare che vede capofila il Consorzio Monviso Solidale, la collaborazione del privato sociale che opera sui territori interessati: Cooperativa Proposta 80, Armonia Cooperativa Sociale e l'associazione L'airone.

Centri famiglie a portata di mano è il payoff che accompagna il nome della rete. Insieme come associazione, come compartecipazione ma soprattutto condivisione delle esperienze positive e delle buone pratiche. Insieme in un luogo che assomiglia, per definizione, a un paese, il luogo dove incontrarsi. Capace di essere ospitale e frutto della somma del lavoro, delle professionalità e delle personalità di tutti coloro che decidono di fermarsi e contribuire alla sua crescita e sviluppo. Per riuscire a essere più presenti, ospitali e collegati da un linguaggio comune.

Il progetto C'è Campo vuole portare cambiamenti efficaci a sostegno della famiglia trigenerazionale, promuovendo un contesto operativo sostenibile e capace di coinvolgere direttamente i genitori e le famiglie. Agisce su ambiti di azione che consentono agli adulti, genitori, di poter disporre di nuovi strumenti innovativi che favoriscono la presa di responsabilità consapevole, educativa e di cura nei confronti dei figli, ripensando il più possibile serenamente il proprio ruolo genitoriale, gestendo più efficacemente il proprio tempo per la famiglia e per il lavoro e offrendo un contesto fertile alle famiglie per l’espressione del proprio protagonismo.