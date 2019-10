SALUZZO/ Iniziato un nuovo anno di avventura, gioco e voglia di crescere per gli scout

E’ iniziato il nuovo anno scout del gruppo Agesci Saluzzo 1. Gli scout saluzzesi hanno vissuto il primo evento, l’uscita dei passaggi. I bambini e i ragazzi più grandi di ognuna delle tre branche del gruppo (branco 8-12 anni, reparto 12-16 anni, clan 16-21 anni) sono passati in quella successiva ed hanno iniziato la loro nuova avventura scoutistica che riserverà sorprese, soddisfazioni e occasioni di crescita e condivisione a tutti.

Per i capi è stata anche l’occasione per presentare il nuovo staff, per riabbracciare vecchi capi che sono tornati e per salutare chi per motivi di studio, lavoro o famigliari, dovrà prendersi una pausa da questo intenso servizio educativo a favore di tutta la comunità saluzzese. Un caloroso arrivederci è stato rivolto a Virginia, Letizia, Marco, Benedetta, Cristina e Pietro.

«Come adulti educatori – spiegano – siamo soddisfatti per la disponibilità al servizio educativo che ognuno di noi ha dato per l’anno che stiamo iniziando. Il lungo fine settimana di apertura o dei passaggi è stato reso possibile grazie alla disponibilità delle Amministrazioni comunali di Rifreddo e Sanfront con i sindaci Cesare Cavallo ed Emidio Meirone, al responsabile dell’Ufficio tecnico del municipio sanfrontese Antonello Ferrero, al parroco don Biagio Chiapello per il salone di Robella, all’associazione Vesulus per Balma Boves dove si è accampato il clan e a Guido Re di frazione Rocchetta e alla sua famiglia che ci hanno permesso di montare le tende del reparto di fronte alla vecchia centrale e di giocare nel loro prato per tutta la domenica. Come sempre, senza la disponibilità di tanti, organizzare le nostre attività sarebbe molto più difficile».

«Infine – aggiungono i capi -, grazie alle famiglie per la fiducia e per il supporto: ne abbiamo sempre bisogno ed è una sicurezza avervi con noi in questa sfida che è la crescita dei vostri figli per aiutarli a diventare sempre più maturi, autonomi e cittadini in grado di fare scelte consapevoli e critiche».