SALUZZO/ In tour tra i musei nel weekend e domenica caccia al tesoro a Casa Cavassa

CUNEO CRONACA - Anche nel mese di giugno, con la chiusura delle scuole e l’arrivo dell’estate, i musei di Saluzzo propongono numerose visite guidate e attività, per permettere a residenti e turisti di vivere al meglio e in maniera innovativa i luoghi della cultura di Saluzzo.

Domenica 26 giugno

Musakids – Aguzza la Vista a Casa Cavassa

Appuntamento che permetterà di scoprire Casa Cavassa attraverso una divertente caccia al tesoro. Verranno raccontati curiosi aneddoti sui proprietari dell’antica dimora e sulle opere esposte al suo interno, stimolando i bambini ad osservare i dettagli per divertirsi imparando!

Costo: 3€ a bambino, ingresso ridotto al museo di Casa Cavassa per gli accompagnatori

Orario e ritrovo: 16 presso la biglietteria di Casa Cavassa in Via San Giovanni 5

A chi è rivolto? Bambini dai 4 ai 10 anni

Info e prenotazioni a musakids@itur.it o rivolgendosi al 800942241

DOMENICA 26 GIUGNO

In tour tra i musei

Buon compleanno Silvio!

Cinque date per scoprire il sistema museale della Città di Saluzzo.

Dopo i primi appuntamenti presso l’antico palazzo comunale, il museo della memoria carceraria, il museo della civiltà cavalleresca e Casa Cavassa, è il turno del museo Casa Pellico. Iniziativa promossa da Mu.Sa. - Musei Saluzzo per permettere a turisti ma anche a residenti, di ogni età, di conoscere in maniera più approfondita le peculiarità dei musei civici, scovando contenuti e curiosità meno noti. Il 25 giugno si festeggiano i 233 anni dalla nascita di Silvio Pellico, scrittore, poeta e patriota, divenuto celebre in tutto il mondo per la condanna e l’incarcerazione nella fortezza dello Spielberg, in Moravia, con l’accusa di essere un carbonaro. Per l'occasione Musa-Musei Saluzzo organizza una visita guidata alla casa-museo in piazzetta dei Mondagli, dove nacque Silvio Pellico, accompagnata da una merenda preparata e curata nel dettaglio dallo chef del Ristorante Casa Pellico. Inoltre nel porticato esporrà Luca Giuliano, nato il 9 novembre a Saluzzo. L’artista cresce ai piedi delle colline di Manta (Cn), paese dove da sempre vive, in cui coltiva le sue passioni artistiche e a cui è fortemente legato. Si dedica alla musica e all’insegnamento della disciplina del judo, altre forme d’arte che ogni giorno lo portano alla ricerca del nuovo ma principalmente di se stesso. Dopo aver conseguito la laurea triennale in Design e Comunicazione Visiva al Politecnico di Torino, sceglie di frequentare il corso di Grafica – Stampa d’arte presso l’Accademia Albertina di Belle Arti, dove si specializza nell’incisione calcografica, nella litografia e nelle tecniche su carta, come la china e l’acquerello. Dal 2017 partecipa inoltre a diverse mostre collettive presso il Palazzo Vescovile di Saluzzo, Palazzo Samone di Cuneo e le OGR di Torino. In ambito incisorio nel 2019 viene selezionato per il premio Marchionni di Villacidro (Sardegna) e nel 2020 rientra tra gli 8 finalisti premiati al Festival Internazionale di Incisione Contemporanea di Trento. Attualmente lavora nel suo atelier di Saluzzo dove, oltre a realizzare le proprie opere, si dedica all’allestimento di mostre temporanee di altri artisti mettendo a disposizione gli spazi espositivi.

Orario e ritrovo: 16 presso la biglietteria del museo Casa Pellico, in Piazzetta dei Mondagli

Costo: 12 €, 7 € per gli under 10

Info e prenotazioni al 800 942241 o rivolgendosi a musa@itur.it

Eventi collaterali Ur-Ca Casa laboratorio presso il Tastè:

Per avere maggiori informazioni sui seguenti eventi è necessario rivolgersi a info@ur-ca.it o al 349 627 5879.

Giovedì 23 giugno

Incontro di filosofia di base dalle 20.30



Sabato 25 e domenica 26 giugno

Il CicIotto – giostra a catene a pedali

Piazza Castello

Giovedì 30 giugno

Incontro di filosofia dalle 20.30

GLI ORARI DEI MUSEI

Castiglia: lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato: dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18, domenica e festivi dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19

Casa Cavassa: martedì, giovedì, venerdì e sabato: dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18, domenica e festivi dalle 10 alle 13e dalle 14 alle 19

Antico Palazzo Comunale con Pinacoteca Matteo Olivero e Torre Civica: sabato dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18, domenica e festivi dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19.

Casa Pellico: apertura la seconda e la quarta domenica del mese e i festivi, dalle 14 alle 19