Saluzzo in campo per i diritti delle donne con "Storie di (dis)pari opportunità"

CUNEO CRONACA - Anche quest'anno Saluzzo celebra l’8 marzo, Giornata internazionale della donna, con il calendario “Storie di (dis)pari opportunità”, il progetto promosso dal Comune e dalla Consulta Pari Opportunità, in collaborazione con numerose realtà del territorio, per riflettere sui diritti, sul contrasto alla violenza di genere e sulla valorizzazione del talento femminile.

La rassegna si conferma un percorso articolato che intreccia memoria, educazione, cultura e partecipazione civica, coinvolgendo scuole, associazioni, istituzioni e cittadinanza. Un programma diffuso che attraversa diversi luoghi simbolici della città e che mette al centro il rispetto, l’uguaglianza e la responsabilità collettiva.

«Grazie alla Consulta delle Pari opportunità – dice l’assessora Attilia Gullino - che opera mettendo in rete il lavoro delle associazioni e creando momenti di sensibilizzazione per una cultura del rispetto e dell’uguaglianza. Anche quest’anno a marzo la rassegna coinvolge tante realtà e le scuole cittadine, toccando numerosi temi importanti e di attualità».

Il programma

6 marzo 2026 – Ospedale civile

Lo Zonta club Saluzzo dona rose gialle alle donne medico dell’ospedale cittadino nell’ambito dell’iniziativa “Donne che volano alto nella scienza”, per valorizzare il contributo femminile nel campo scientifico e sanitario.

7 marzo 2026 – doppio appuntamento teatrale (ore 21)

Al Cinema Teatro Magda Olivero va in scena “Uomini si diventa. Nella mente del femminicidio”, spettacolo della compagnia Teatro Carcano con Alessio Boni e Omar Pedrini, a cura della Fondazione Crs.

Contemporaneamente, al Teatro Don Bosco, “Le madamè. Canti di lavoro, amore e speranza nella musica popolare italiana”, in collaborazione con Lions club, Fidapa e Fondazione Crs.

7 marzo 2026 – In città

Distribuzione del pane nell’ambito della campagna “La violenza sulle donne non è pane quotidiano” a cura dell’associazione “Mai +Sole”, gesto simbolico per ribadire che la violenza non può e non deve essere normalizzata.

9 marzo 2026 – Cinema Italia (ore 20.30)

“Rivelare una gemma”, consegna della rosa gialla a una donna meritevole nell’ambito di “Donne che volano alto nella scienza”. A seguire proiezione del film “Il diritto di contare”, dedicato alle scienziate afroamericane della Nasa.

12 marzo 2026 – Cinema Teatro Magda Olivero (ore 21)

“M. Other”, spettacolo della compagnia Rifiuti Speciali, a cura di Anna Chiara Busso, inserito nel progetto “Sovversive”.

13 marzo 2026 – Piazza Dante (ore 10.30)

Inaugurazione della Panchina lilla, dedicata alla sensibilizzazione sui disturbi del comportamento alimentare, in collaborazione con A-Fidati Cuneo.

14 marzo 2026– Corso Roma 1 ter – Ex tribunale (ore 14.30)

Inaugurazione della sala dedicata a Salvatore Morelli, noto come “deputato delle donne”, con la partecipazione della ricercatrice del Cern Amalia Ballarino.

16 marzo 2026 – Cinema Teatro Magda Olivero (ore 10)

“Da Saluzzo al Cern”: incontro con Amalia Ballarino e gli studenti degli Istituti superiori cittadini, per raccontare un percorso di studio e carriera nella fisica nucleare e nella ricerca internazionale presso il Cern.

25 marzo 2026 – Il Quartiere (ore 18)

Presentazione del libro “Parigine ribelli” di Elena Rossi (Neos Edizioni), a cura della Biblioteca civica “Lidia Beccaria Rolfi”, dedicato a figure femminili nella storia europea.