Saluzzo: cinema all'aperto e tanti giochi in piazza con le terre del Monviso

Il cinema all’aperto della Fondazione Bertoni parte mercoledì 3 luglio da Via Barge. E poi in tour in diversi quartieri della città, con spettacoli gratuiti e per tutti, e non senza qualche bella novità!

Quest’anno alcuni appuntamenti saranno arricchiti da una nuova iniziativa: il GIOCO marchiato FABBRICA DEI SUONI e dedicato a piccoli e famiglie. Pluf! Gioca con le terre del Monviso

Un calendario di “visite giocate” per bambini, vere animazioni di piazza che coinvolgono le famiglie in vacanza e i residenti per scoprire le terre del Monviso divertendosi con “Pluf! Gioca con le terre del Monviso”. Il gioco, realizzato da La Fabbrica dei Suoni, è una delle principali azioni di animazione turistica del progetto Pluf!, di cui l’Unione Montana Valle Varaita è capofila.

Tutti i territori aderenti al progetto sono rappresentati e si potrà giocare scegliendo su quale o quali zone concentrare la propria attenzione. Attraverso duecento carte, abbinate ad altrettante domande su natura, sport, cultura, prodotti tipici, storia & storie, i partecipanti vanno alla scoperta delle terre del Monviso con una modalità ludica di tipo cooperativo.

Animazioni di piazza condotte da operatori de La Fabbrica dei Suoni, attività gratuita con prenotazione obbligatoria entro le ore 12 del giorno di svolgimento al numero 0175.576294.

Andiamo con ordine…

Mercoledì 3 luglio in via Barge verrà proiettato THE MOST BEAUTIFUL DAY, una brillante commedia tedesca, un “road movie” abile nel bilanciare le diverse situazioni senza mai cadere nell’esagerazione comica o nel patetismo gratuito.

Mercoledì 10 luglio è la volta del centro sportivo di Maria Ausiliatrice con COPPERMAN, una bella commedia italiana per tutta la famiglia, un film fresco e genuino che sa guardare attraverso gli occhi di un uomo che non è mai cresciuto.

Dalle ore 20 Pluf! Gioca con le terre del Monviso

Mercoledì 17 luglio tocca all’oratorio di Cervignasco, con una bella novità. Per la serata la Fondazione propone il cinema pic-nic. L’invito a tutti è di portare plaid e panini, accomodarsi nel prato curato dall’oratorio di Cervignasco e godersi con tutta la famiglia ASTERIX E IL SEGRETO DELLA POZIONE MAGICA.

Dalle ore 20.00 Pluf! Gioca con le terre del Monviso

Mercoledì 24 luglio un altro film di animazione in Via Pignari: C’ERA UNA VOLTA IL PRINCIPE AZZURRO

Mercoledì 31 luglio nella piazza di San Lazzaro verrà proiettato MADE IN ITALY, un film del 2018 scritto e diretto da Luciano Ligabue. Terza regia del cantautore emiliano, è interpretato da Stefano Accorsi e Kasia Smutniak.

Mercoledì 7 agososto si torna a Maria Ausiliatrice con UN METRO DA TE

Per concludere mercoledì 21 agosto a Castellar in piazzetta Cavalier Tomatis con la simpatica commedia italiana MAMMA o PAPA’.

Dalle ore 20.00 Pluf! Gioca con le terre del Monviso

Le proiezioni avranno tutte inizio tra le 21.15/21.30. La visione è gratuita e la manifestazione non potrà svolgersi in caso di maltempo.

Info www.fondazionebertoni.it