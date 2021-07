SALUZZO/ Giovedì due appuntamenti all'insegna della musica con il Marchesato Opera Festival

CUNEO CRONACA - Il secondo giorno di concerti della decima edizione del MOF Marchesato Opera Festival, giovedì 8 luglio, si apre con alle 17 concerto sotto il Portico dell’Antico Palazzo Comunale di Saluzzo che vedrà impegnati gli allievi della masterclass del maestro Xurxo Varela in un programma tutto dedicato alla viola da gamba.

Accompagnati dal clavincembalista Marco Crosetto Alessandro Calcagno, Carolina Egüez, Eleonora Ghiringhelli, Virginia Ghiringhelli, Angelo Lombardo, Beatriz Lopez Paz, Lukas Schneider suonano opere di Carl, Friedrich, Abel, Johann Sebastian Bach, Carl Philipp Emanuel Bach, Antoine Forqueray, Marin Marais e Georg Philipp Telemann.

Alle 21.00 negli spazi dell’ex Caserma Musso La Morte delusa ovvero il trionfo della Pietà di Giovanni Battista Bassani (1657-1716) nell’interpretazione di L’Humana Fragilità Ensemble diretti da Maximiliano Danta per le scenografie di Carlotta Marchigiano.

La Morte delusa, ovvero il trionfo della Pietà è un oratorio di Bassani eseguito per la prima volta a Ferrara nel 1686, anno in cui il compositore fu nominato maestro di cappella presso la cattedrale estense. L’oratorio commemora la vittoria della Lega Santa, promossa da Innocenzo XI con lo scopo di porre fine alla pressione militare ed espansionistica turca in Europa.

L’opera esordisce con il lamento della Morte, addolorata della scarsità di anime che raggiungono l’inferno, quasi tutte radunate ormai in Purgatorio; la Morte vede diminuito il suo potere, ridimensionato dalla gloria eterna cui le anime dei caduti per la Guerra Santa sono destinate. In seguito ad un acceso «dibattimento» fra Morte e Lucifero, da un lato, e Pietà e Gloria, dall’altro, la Giustizia ha così deliberato: le potenze infernali e mortifere devono soccombere al cospetto delle tenaci argomentazioni delle potenze celesti, espresse in favore di coloro che si sono sacrificati per la causa cristiana.

Sebbene l’oratorio fosse un genere sacro, e per ciò stesso scevro delle urgenze della rappresentazione melodrammatica, al MOF 2021 si propone una prospettiva inedita sull’opera di Bassani, integrando alla parte musicale un allestimento ad arricchirne la presentazione. Uno degli elementi centrali sarà proprio la così detta Lanterna Magica, una sorta di proiettore di diapositive antelitteram, di cui la prima testimonianza in occidente risale alla Ars Magna Lucis et Umbrae (1646) del gesuita Athanasius Kircher, e che rappresentava uno dei più celebrati ed esotici trattenimenti cortigiani.

E così le immagini che completano l’opera sono tratte dall’Iconologia, overo Descrittione Dell’imagini Universali cavate dall’Antichità et da altri luoghi di Cesare Ripa, opera diffusissima e ritenuta essenziale «à Poeti, Pittori, et Scultori, per rappresentare le virtù, vitij, affetti et passioni humane». Si tratta di un’enciclopedia dove vengono descritte, in ordine alfabetico, le personificazioni di concetti astratti, come la Pietà, la Gloria o la Giustizia, contraddistinte da attributi e colori simbolici, e si esprime in diretta continuità alla predilezione rinascimentale per l’immagine e la capacità intuitiva della visione. L’immagine diventa il luogo di presso cui le forme intelligibili traspaiono e, per ciò stesso, è nell’immagine che convergono le tensioni spirituali di quest’epoca: l’icona è symbolon, legame che riconcilia la terra con il cielo.

Interpreti:

Pietà - Sofia Galvâo

Gloria – Arnaud Gluck

Giustizia – Davide Galleano

Morte – Maximiliano Danta

Lucifero - Franco Celio

Violini: Gabrielle Cervia, Alejandra Peña

Salterio e percussioni: Marco Zanco

Cornetto e flauti: Maximiliano Danta

Spinetta: Matteo Cotti

Clavicembalo: Dmytro Kokoshynskyy

Arpa tripla italiana: Carlotta Pupulin

Arciliuto e chitarra barocca: Juan José Francione

Tiorba: Alexander Bach Violoncello: Paola Torsi

Violone e Viola da gamba: Carolina Egüez

Ringraziamenti: Aurelio Albanese Griselda de Almafuerte Simona Ambrosini Santiago Celio Alfonso Cipolla Gabriel Garrido

Il Marchesato Opera Festival (MOF) è un progetto del Comune di Saluzzo organizzato dalla Fondazione Scuola di Alto Perfezionamento Musicale di Saluzzo e la Fondazione Amleto Bertoni, con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo e della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino. Collaborano a questa edizione il Cine Teatro Magda Olivero, la Diocesi di Saluzzo - Chiesa di San Giovanni, Ur-Ca, Sistema Museali Saluzzo – MuSA, Associazione Luna Lucebat - Antico Monastero di Santa Maria della Stella di Rifreddo, Istituto per i Beni Musicali del Piemonte.

La direzione artistica è di Sabina Colonna Preti, docente presso il Conservatorio di Torino e fondatrice dell’ensemble “La Chimera. Sin dall’inizio dell’avventura MOF La Chimera invita i suoi artisti a tenere corsi di formazione specializzata per gli allievi dell’Accademia, che negli anni è diventata un gruppo giovanile stabile che si esibisce a Saluzzo e in altre prestigiose sedi, quali il Festival di Musica Antica di Innsbruck e, prossimamente, il Festival Händel di Göttingen. L’ensemble ha inoltre scelto il MOF quale cornice per la creazione e la presentazione di progetti originali, dalle Lachrimae di Dowland sino a Tiempo Antico in programma il 9 luglio.

Tutti i concerti sono a ingresso libero e gratuito.

