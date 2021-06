SALUZZO/ Fino al 28 luglio il mercoledì a Castellar c’è la "ludoteca al parco" per bambini e ragazzi

CUNEO CRONACA - Fino al 28 luglio, tutti i mercoledì dalle 15,30 alle 18, il progetto «Castellar sviluppo di comunità», avviato di recente con un primo incontro pubblico di tutta la comunità castellarese, propone l’iniziativa «Ludoteca al parco», all’area giochi di Castellar (di fronte alla chiesa parrocchiale, dal campo sportivo).

Le attività sono ad accesso libero per bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni, per i piccoli da 3 a 6 anni è richiesta la presenza di un adulto.

La proposta non è rivolta in modo esclusivo ai residenti di Castellar, ma è aperta a tutti.

Si tratta di giochi, laboratori e attività completamente gratuite. I partecipanti sono invitati a portare una merenda.

Sarà presente “in trasferta” anche la Biblioteca civica «Lidia Beccaria Rolfi» di Saluzzo con la possibilità di consultare libri, di prendere in prestito volumi, per tesseramenti e con letture animate.

Le educatrici di «Castellar sviluppo di comunità», intanto, hanno iniziato il confronto con i giovani del borgo per avviare una progettazione partecipata di attività per adolescenti e per coinvolgerli come volontari per giocare con bambini e ragazzi durante gli appuntamenti del mercoledì pomeriggio.