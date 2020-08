SALUZZO/ Estate all'insegna della cultura con le visite guidate alla Castiglia e a Casa Cavassa

CUNEO CRONACA - Tutti i sabati, le domeniche e i festivi riprendono i percorsi di visita guidati attraverso le antiche mura della Castiglia e alla scoperta degli splendori di Casa Cavassa.

In Castiglia, dopo aver messo in luce avvenimenti e curiosità, la guida accompagnerà i partecipanti sui camminamenti di ronda, per ammirare il suggestivo paesaggio collinare e cittadino.

A Casa Cavassa la visita guidata svelerà la storia della dimora dalla famiglia Cavassa, considerata uno degli esempi più belli di epoca rinascimentale del Piemonte.

MISTERO AL MUSEO (evento per famiglie)

Grande gioco investigativo per famiglie in Castiglia

Il 17 e il 20 agosto dalle 14 alle 18 (ultima partenza alle 17)

"Si narra di una storia antica, diventata ormai leggenda, persa nei meandri del tempo e oggi solo mormorata tra le mura dell'antico castello.

Uno screzio di famiglia, un crimine efferato, un mistero ancora irrisolto che da secoli aleggia sulla corte dei Marchesi di Saluzzo..

Oggi, dopo tanto tempo, in questo castello diventato nei secoli prigione e poi museo, è ora di fare luce su questa complicata vicenda..."

Grande gioco investigativo per famiglie a Casa Cavassa

Il 18 e il 21 agosto dalle 14 alle 18 (ultima partenza alle 17)

"Sotterfugi, pettegolezzi e invidie rischiano di mettere a repentaglio il buon nome della famiglia Cavassa. Una vendetta senza precedenti sta per compiersi...non c'è tempo da perdere: la congiura ai danni del Vicario Generale deve essere sventata!"

Per Info e Prenotazioni:

800 94 22 41 musa@itur.it