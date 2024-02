SALUZZO/ Enrica Tesio e il suo libro "I sorrisi non fanno rumore" a Trame di Quartiere

“Fresco come il vento dell’est – dicono gli editori - che porta con sé Mary Poppins, questo è un romanzo di adulti e di bambini, di elfi natalizi e e-mail dirette in Lapponia, di addii, di guai e d’amore, che ci racconta noi stessi, il nostro tempo veloce, le ipocrisie in cui troppo spesso stritoliamo i nostri desideri. Con il suo timbro inconfondibile Enrica Tesio scrive una fiaba metropolitana amara e dolce, capace di farci sorridere nel buio”.

La rassegna “Trame di Quartiere” prosegue mercoledì 21 febbraio con Ferruccio Pastore che presenta "Migramorfosi: apertura o declino". Il ritrovo, sempre in Sala tematica, è alle 21. "Ognuno di noi si interroga sul futuro del fenomeno migratorio – spiegano i curatori - e sull’impatto che questo può avere sulla propria vita. Come conciliare la tutela dei diritti delle persone con la complessità delle problematiche dell’accoglienza e dell’integrazione? Per poter partecipare al dibattito pubblico siamo chiamati a informarci e a verificare la narrazione che ci viene proposta”. Pastore è il direttore del Forum Internazionale ed Europeo di Ricerche sull'Immigrazione (Fieri). In precedenza è stato vicedirettore del Centro Studi di Politica Internazionale (Cespi). Come ricercatore, si occupa da tempo di questioni sociali e politiche legate alle migrazioni internazionali.