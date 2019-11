SALUZZO/ Domenica torna il MercAntico: l'evento dedicato a hobbisti, curiosi e collezionisti

Ed eccoci arrivati all’ultimo appuntamento del MercAntico 2019, l’occasione di incontro e di imperdibili affari che ogni anno la città di Saluzzo offre ad appassionati e curiosi.

Domenica 10 novembre si darà spazio soprattutto ai veri protagonisti di questa manifestazione: i numerosi ed affezionati espositori del MercAntico di Saluzzo, che ogni anno propongono gli oggetti più svariati e partecipano con passione ai vari appuntamenti durante l’anno.

Hobbistica, piccolo artigianato e antiquariato coloreranno il centro cittadino per una domenica da non perdere!

Un’occasione per vivere il centro cittadino tra i profumi dell’autunno e il gusto delle caldarroste, in attesa della Fiera di Sant’Andrea in programma per il weekend del 30 novembre/ 1° dicembre al Foro Boario e in Via Savigliano, per salutare la stagione di lavoro nei campi, chiudere le trattative iniziate alla Mostra della Meccanica Agricola e respirare aria di tradizione e convivialità.

E poi arriverà il periodo natalizio e gli immancabili Mercatini di Natale, in programma l’8 dicembre a Saluzzo e il 15 dicembre per le vie di Castellar, con tante idee regalo e sorprese per grandi e piccoli…

Dall’accensione delle luci promosse da Ascom al gran finale, con Bandakadabra… passando per le fontane luminose e i fuochi pirotecnici. Insomma, tante novità.

La manifestazione si svolgerà anche in caso di maltempo.

MERCATINO DI S. ANDREA: domenica 1° dicembre – Via Savigliano

Per iscrizione e abbonamenti _ mercoledì e venerdì 9.30 - 12.30 / 14.00 - 15.30

Fondazione Amleto Bertoni (Cell. 3469499587)

www.fondazionebertoni.it – segreteria@fondazionebertoni.it