SALUZZO/ Detenuto straniero danneggia telecamere e arredi del carcere

Riceviamo dall'Osapp (Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria) della provincia di Cuneo e pubblichiamo: "Nel tardo pomeriggio di mercoledì (10 luglio) un detenuto extracomunitario ristretto nella sezione detentiva a regime ordinario media sicurezza del carcere di Saluzzo, si è armato di sgabello e ha sfondato i pannelli del soffitto della sezione detentiva distruggendo le telecamere.

Già dalla prima mattina il detenuto ha creato non pochi problemi per l'ordine e la sicurezza interna. Il detenuto, responsabile di tale grave gesto, ha tentato di aizzare anche gli altri detenuti che non hanno aderito all’invito; successivamente è stato allocato al reparto isolamento dove ha danneggiato gli arredi esistenti.

A dare la notizia è il segretario generale dell'Osapp Leo Beneduci: "Abbiamo in questo momento motivato timore per i rischi sulla incolumità fisica del personale di Polizia Penitenziaria in servizio nell’istituto piemontese e che già da tempo viene sottoposto, in ragione della grave carenza di organico e del grave sovraffollamento, a turni di servizio particolarmente gravosi e stressanti".

"Altrettanto dobbiamo lamentare – prosegue il leader dell’Osapp – la non eccessiva celerità nell’adozione dei correttivi (quali la riduzione del sovraffollamento e l’incremento del personale in servizio) che già i precedenti eventi critici avrebbero dovuto indurre gli organi dell’amministrazione ad adottare con la massima tempestività".

"Auspichiamo infine – conclude Beneduci – provvedimenti immediati e concreti non più procrastinabili"".