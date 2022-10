SALUZZO/ Dal contemporaneo al Medioevo: weekend nei musei della città

CUNEO CRONACA - Anche ad ottobre MuSa - Musei Saluzzo, propone un ricco calendario di eventi e visite per soddisfare il gusto dei diversi target di visitatori, dai più piccoli ai più grandi, per permettere a residenti e turisti di vivere al meglio e in maniera innovativa i luoghi della cultura di Saluzzo.

15 OTTOBRE – 8 GENNAIO



Mostra fotografica “Corpi di Reato. Un’archeologia visiva dei fenomeni mafiosi nell’Italia Contemporanea”

Un progetto fotografico di Tommaso Bonaventura, Alessandro Imbriaco e Fabio Severo. In occasione del decennale dall’inizio del progetto, la Fondazione Garuzzo ha deciso di ospitarne le immagini nella sua totalità presso il polo museale della Castiglia di Saluzzo.

Ogni scatto cela un episodio diverso, piccolo o grande, della storia dei fenomeni mafiosi contemporanei. Si tratta di scelte meditate, di eventi e di luoghi. Le immagini dei tre autori sono lontane da ogni forma di spettacolarizzazione, nulla hanno a che vedere con la violenza e il male che il senso comune associa alle azioni della criminalità organizzata.

L’inaugurazione della Mostra si terrà il 14 ottobre alle ore 17.30, alla presenza degli artisti e delle Istituzioni del territorio e rimarrà aperta fino all’8 gennaio 2023.

Durante il periodo espositivo verranno organizzati eventi di approfondimento, incontri e presentazione di libri sul tema, visite guidate. Mostra a cura di Alessandro Carrer con la co-curatela di Clemente Miccicchè, la grafica della mostra è stata curata da Mauro Bubbico

DOMENICA 16 OTTOBRE

La donna nel Medioevo

Margherita di Foix – La piccola francese che governò un marchesato

Sposa, madre, vedova, reggente di un Marchesato

Visita guidata in occasione della seconda edizione della Festa del Libro medievale e antico che si svolgerà a Saluzzo nei giorni 21-22-23 ottobre.

Margherita di Foix fu un personaggio emblematico della condizione femminile nel Medioevo.

L'itinerario toccherà i luoghi dove Margherita visse i suoi affetti e le sue ambizioni (Castiglia, Palazzo delle Arti Liberali, Chiesa di San Giovanni, Casa Cavassa, Cattedrale). Attraverso la storia della nobildonna si illustrerà la condizione femminile nel medioevo nelle varie età della vita e della classe nobiliare e sociale di appartenenza.

Visita guidata itinerante per trattare i vari aspetti della vita dal suo ingresso fino alla morte:

Dalla Castiglia, passando per la chiesa di San Giovanni e Casa Cavassa per concludere in Duomo.

Orario: 15.30 con partenza dalla biglietteria della Castiglia in Piazza Castello 1

Costo: € 8 - under 12 gratuito

La prenotazione alle visite guidate è obbligatoria rivolgendosi a:

musa@itur.it / Tel. +39 329 394 0334



La prenotazione ai laboratori è obbligatoria rivolgendosi a musakids@itur.it

Eventi collaterali Ur-Ca Casa laboratorio presso il Tastè:

Per avere maggiori informazioni sui seguenti eventi è necessario rivolgersi a info@ur-ca.it o al 349 627 5879.

Giovedì 13 ottobre

Incontro sui limiti dell’uomo

Ore 20.30

Venerdì 14 ottobre

Corso di cucito (riparazioni sartoriali)

Ore 20.30

Ricordiamo che fino al 31 ottobre i musei seguiranno il seguente orario:

Castiglia: lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato: dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18, domenica e festivi dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19

Casa Cavassa: martedì, giovedì, venerdì e sabato: dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18, domenica e festivi dalle 10 alle 13e dalle 14 alle 19

Antico Palazzo Comunale con Pinacoteca Matteo Olivero e Torre Civica: sabato dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18, domenica e festivi dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19.

Casa Pellico: apertura la seconda e la quarta domenica del mese e i festivi, dalle 14 alle 19