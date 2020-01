SALUZZO/ Crisi Mahle, sindacati: "La ricerca di soluzioni condivise non ha prodotto risultati"

Riceviamo e pubblichiamo: "Siamo ormai giunti in prossimità della scadenza prevista dalla procedura per la "fase istituzionale". Nonostante la proroga decisa in sede Mise (incontro del 28 novembre scorso) che ha consentito di avere maggior tempo per il confronto con i rappresentanti dell'azienda, non abbiamo registrato progressi tangibili.

La ricerca di soluzioni condivise auspicata dal vice capo di gabinetto del Mise non ha prodotto alcun risultato. Abbiamo inoltrato in data 8 gennaio richiesta di un ulteriore incontro ministeriale nella speranza di ottenere proposte concrete e utili che ci consentano di tutelare le maestranze in questa difficile e drammatica situazione.

Queste le motivazioni per indire l'iniziativa del 17 gennaio, con presidio alle 11 in piazza Castello a Torino, di fronte alla sede della Regione Piemonte, per sollecitare un appoggio solido e convinto nelle prossime ed imminenti occasioni di confronto.

Sollecitiamo anche i Comuni coinvolti nella vicenda a mantenere alto il livello di attenzione e a sostenere con forza le iniziative attuali e future di lotta in difesa dei cittadini lavoratori e del tessuto produttivo sul territorio".

FIM CISL Torino e Canavese



FIOM CGIL Torino e Cuneo



FISMIC Savigliano