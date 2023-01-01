Saluzzo apre la tournée di Obiettivo Orchestra: Renzetti dirige Čajkovskij e Stravinskij

CUNEO CRONACA - Saluzzo si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più significativi dell'estate musicale. Domenica 26 luglio alle 21, nella suggestiva cornice de Il Quartiere, andrà in scena il concerto conclusivo di Obiettivo Orchestra, il progetto di alta formazione orchestrale promosso dalla Fondazione Scuola APM di Saluzzo in collaborazione con la Filarmonica del Teatro Regio di Torino.

A dirigere l'orchestra sarà il Maestro Donato Renzetti, tra i più autorevoli direttori d'orchestra italiani, che guiderà i giovani musicisti in un programma di grande intensità artistica composto dalla Sinfonia n. 6 "Patetica" di Pëtr Il'ič Čajkovskij e dalla Suite da L'Oiseau de feu di Igor Stravinskij.

Il concerto rappresenta il momento culminante di un percorso formativo nato per accompagnare giovani diplomandi e diplomati nel delicato passaggio verso la professione orchestrale. Durante mesi di lavoro, i partecipanti hanno avuto l'opportunità di confrontarsi con le prime parti della Filarmonica del Teatro Regio di Torino, affrontare simulazioni di audizione, approfondire il repertorio sinfonico e vivere un'esperienza concreta di orchestra, preparandosi alle sfide del mondo professionale.

L'appuntamento di Saluzzo assume un valore ancora più significativo perché rappresenta la prima tappa pubblica di un'importante tournée che porterà Obiettivo Orchestra a esibirsi sul sagrato della Basilica della Santa Casa di Loreto, al Teatro Marrucino di Chieti e nella Basilica di San Vitale a Roma, contribuendo a far conoscere, anche a livello nazionale, il progetto formativo della Fondazione Scuola APM e il talento dei suoi giovani musicisti.

«Obiettivo Orchestra è molto più di un corso di perfezionamento: è un ponte tra la formazione e la professione, un luogo in cui il talento incontra l'esperienza e la crescita artistica si traduce in opportunità concrete», sottolinea Cristiano Cometto il direttore della Fondazione Scuola APM.

Il concerto è aperto al pubblico e rappresenta un'occasione per condividere con la città il risultato di un intenso lavoro artistico e didattico, oltre che per sostenere un progetto che negli anni ha contribuito alla crescita di numerosi giovani musicisti oggi inseriti nelle principali realtà orchestrali italiane.

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Per informazioni: apm@scuolaapm.it, telefono 0175 47013.

(Foto tratta dalla locandina)