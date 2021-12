SALUZZO/ A Santo Stefano si va alla ricerca delle Natività più belle fuori e dentro i musei

CUNEO CRONACA - MuSa - Musei Saluzzo propone un ricco calendario di eventi e visite per soddisfare il gusto dei diversi target di visitatori, dai più piccoli ai più grandi. Nello specifico, il periodo delle feste offre la possibilità di godersi l’atmosfera natalizia e di partecipare a visite tematiche uniche nel loro genere.

Domenica 26 dicembre, Santo Stefano, MuSa propone una visita guidata tematica intitolata "La magia del Natale", con un percorso alla ricerca delle più suggestive rappresentazioni della Natività nel centro storico e nei musei. La guida metterà in evidenza i dipinti e le opere custodite fuori e dentro i musei, e sarà anche un'occasione per poter visitare le chiese saluzzesi, abbellite con suggestive rappresentazioni della nascita di Gesù. Orario: ore 15 dalla biglietteria della Castiglia; costo: 8 euro a persona, gratuito per i ragazzi con meno di 10 anni accompagnati.



Sempre a Santo Stefano, ci sarà nuovamente l’apertura straordinaria della Biblioteca Storica situata in via Volta 8. Il pubblico avrà la possibilità di accedervi e di seguire una visita guidata gratuita. Orario: 14-18. Costo: ingresso e visita gratuiti

GLI ORARI DEI MUSEI DI SALUZZO IN VIGORE FINO AL 6 GENNAIO 2022

Castiglia: domenica e festivi dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00



Casa Cavassa: domenica e festivi dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00



Antico Palazzo Comunale con Pinacoteca Matteo Olivero e Torre Civica: domenica e festivi dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00



Casa Pellico: seconda e quarta domenica del mese e festivi dalle 14.00 alle 18.00



(ultimo ingresso mezz’ora prima della chiusura)



Le visite guidate a partenza fissa sia in Castiglia sia a Casa Cavassa si svolgeranno alle ore 11, alle 15.30 e alle 16.30.

Anche quest’anno per Natale, MuSa offre la possibilità di far trovare sotto l’albero un momento unico e speciale a sostegno del territorio e delle sue ricchezze. A Natale regala una giornata all’insegna della cultura e lasciati affascinare dalla bellezza di Saluzzo.

Tessera MuSa (tessera nominativa che consente l’ingresso a tutti i siti culturali comunali, valida 1 anno): euro 12.

Visita guidata sulla storia della città con vista panoramica sul borgo medievale dal camminamento di ronda della Castiglia: euro 5 (domenica e giorni festivi).



Info e prenotazioni: musa@itur.it / 800 942241.