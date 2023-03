Saluzzo, dieci anni di eVISO: il primo evento nel segno della leadership femminile

CUNEO CRONACA - È Scintille - Storie illuminanti il titolo della serie di eventi collegati ai festeggiamenti per i 10 anni di attività di eVISO, rivolti alla comunità di Saluzzo e incentrati su temi cari a eVISO: impresa, innovazione e crescita culturale,umana e professionale. Al centro di queste tre serate personaggi che racconteranno le sfide affrontate e i traguardi lavorativi e di vita raggiunti.

Il primo appuntamento, fissato per il 29 marzo alle 18.15 presso il Monastero della Stella a Saluzzo, è dedicato al tema della leadership femminile e avrà come protagoniste Tonia Cartolano, giornalista di Sky Tg24 e autrice del libro Leadhers. Donne e storie di straordinaria normalità, e Lucia Fracassi, Direttore operativo di eVISO.

L'evento sarà moderato da Laura Boglione, Coach e Counselor Supervisor, e aperto dalle ballerine della scuola di danza MOVE Divertirsi Ballando, che interpreteranno alcune coreografie tratte dallo spettacolo RIBELLI. Donne che hanno rivoluzionato il mondo. L'evento è già sold out. Grazie alla collaborazione con la libreria Mondadori Bookstore di Saluzzo a fine evento sarà possibile acquistare il libro dell’autrice.

Tonia Cartolano

Vincitrice di numerosi premi e riconoscimenti, Tonia Cartolano ha seguito i più grandi casi di cronaca nazionali edinternazionali degli ultimi anni tra cui il terremoto in Abruzzo, il disastro ferroviario di Viareggio, il G8 dell’Aquila, l’alluvione di Messina, il caso di Avetrana, il naufragio della Costa Concordia, il catastrofico terremoto in Nepal, il terremoto in Centro Italia e da ultimi il crollo del ponte Morandi a Genova e la pandemia in Italia. Più volte inviata in Afghanistan, Libano, Kosovo e Libia, conduce il programma del mattino di Sky Tg 24 Buongiorno, in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì.

Lucia Fracassi

Con un background di tipo finanziario e un percorso professionale internazionale si occupa di start-up e di nuovi modelli di business ed è diventata nel 2020 la Vicepresidente di Retail Hub, il primo business accelerator verticale nel mondo del retail con sedi a Milano, Londra e New York.

Attenta alle tematiche legate allo sviluppo della carriera e della leadership, nel 2010 è stata Membership Director del Professional Women Association di Milano con l'obiettivo di favorire la crescita professionale delle donne. Laureata con lode in Economia dell’Organizzazione e dell’Innovazione Tecnologica presso l'Università Cattolica di Piacenza, è stata insignita del Premio Agostino Gemelli quale miglior laureato dell’anno.

La sua carriera professionale l’ha portata a vivere all’estero per diversi anni (Parigi, Londra e Città del Messico), a viaggiare in numerosi altri paesi e a lavorare per diversi gruppi internazionali: Pirelli (holding di partecipazioni), Galbani/Danone (food), Crown Cork & Seal (packaging), Global Closure Systems (packaging), Medtronic Invatec (dispositivi sanitari), Deborah Group (cosmetica), Cosnova (cosmetica) e più recentemente Melegatti (food).

Da gennaio 2021 ricopre la carica di membro del consiglio consultivo di eVISO, di cui ha assunto da gennaio 2022 la carica di Chief Operation Officer.