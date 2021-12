Salite a 85 le classi in quarantena nel Cuneese: 5 Nido, 16 Infanzia, 38 Primarie, 19 Medie, 7 Superiori

CUNEO CRONACA - Dal monitoraggio condotto dalla Regione Piemonte, nella settimana dal 29 novembre al 5 dicembre, la situazione del contagio nelle scuole registra un aumento dei focolai e delle quarantene, seppur contenuto rispetto alla totalità delle classi scolastiche presenti sul territorio piemontese.

Nel dettaglio, i focolai passano da 93 a 127: 0 nei nido (età 0-2 anni), 6 nelle scuole dell’infanzia (3-5 anni), 70 nelle scuole primarie (6-10 anni), 33 nelle scuole secondarie di 1°grado (11-13 anni), 18 nelle scuole superiori (14-18 anni). Suddivisi su base provinciale: 7 Alessandria (4 primarie, 2 medie, 1 superiori), 4 Asti (4 primarie), 6 Biella (2 primarie, 4 medie), 28 Cuneo (1 infanzia, 16 primarie, 9 medie, 2 superiori), 22 Novara (3 infanzia, 12 primarie, 2 medie, 5 superiori), 29 Torino città (1 infanzia, 15 elementari, 5 medie, 8 superiori), 26 Torino città metropolitana (1 infanzia, 14 primarie, 9 medie, 2 superiori), 2 Vercelli (1 primaria, 1 media), 3 VCO (2 primaria, 1 media).

Passano invece da 287 della scorsa settimana a 450 le quarantene: 20 nei nidi, 65 nelle scuole dell’infanzia, 196 classi nelle scuole primarie, 93 classi nelle scuole secondarie di 1° grado, 76 classi nelle scuole superiori. Suddivise su base provinciale, le classi in quarantena sono 22 nell’Alessandrino (1 nido, 6 infanzia, 5 primaria, 8 medie, 2 superiori), 19 nell’Astigiano (1 infanzia, 10 primarie, 3 medie, 5 superiori), 6 nel Biellese (2 primarie, 4 medie ), 85 (erano 51 la settimana scorsa, ndr) nel Cuneese (5 nido, 16 infanzia, 38 primarie, 19 medie, 7 superiori), 53 nel Novarese (5 nido, 7 infanzia, 23 primarie, 4 medie, 14 superiori), 79 Torino città (9 nido, 14 infanzia, 29 primarie, 11 medie, 16 superiori), 169 Torino città metropolitana (20 infanzia, 79 primarie, 39 medie, 31 superiori), 7 nel Vercellese (1 infanzia, 4 primarie, 1 medie, 1 superiori), 10 nel VCO (6 primarie, 4 medie).

Incidenza del contagio nelle fasce di età scolastiche

In età scolastica, nella settimana dal 29 novembre al 5 dicembre, l’incidenza, ovvero i nuovi casi settimanali su 100 mila per le specifiche fasce di età, è in aumento rispetto alla settimana precedente, quella dal 22 al 28 novembre.

La crescita maggiore si verifica nella classe di età tra i 6 ed 10 anni che sale a 478.5 casi dai 282.3 della scorsa settimana (+69,5%). Forte aumento anche nella fascia 0-2 anni che sale a 103.6 casi da 63.1 (+64,2%).

Nella fascia 11-13 anni i casi sono 357.8, erano 244.5 la scorsa settimana (+46,3%). Nella fascia di età 14-18 anni i casi sono 176, la scorsa settimana erano 133.6 (+31,7%).

La fascia con meno casi è quella 3-5 anni: nell’ultima settimana sono 156.6, erano 114.9 (+36,3%).