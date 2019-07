SALE SAN GIOVANNI/ In oltre trentamila alla Fiera Regionale delle Erbe Officinali e Aromatiche

SERGIO RIZZO - Nella passata edizione della Fiera Regionale delle Erbe Officinali e Aromatiche di Sale San Giovanni, in provincia di Cuneo, con una partecipazione stimata in oltre ventimila visitatori, pareva di aver raggiunto il massimo di presenze.

Per questa ventiduesima edizione i numeri sono ancora lievitati in maniera esponenziale raggiungendo oltre trentamila presenze di appassionati del genere provenienti da molte regioni e province italiane in particolare piemontesi, dalla vicina Liguria e dalla Provenza.

“Questa,– è stato il commento del sindaco di Sale San Giovanni Costantino Germone,– è stata una manifestazione che è andata al di sopra di ogni più rosea aspettativa e i numeri ci confortano a proseguire su questa strada contraddistinta da ospitalità, entusiasmo, con la proposta di sempre nuove iniziative per la valorizzazione del nostro piccolo paese.

Per tutto questo è necessario ringraziare quanti hanno contribuito al successo di questa ventiduesima edizione che, partita in sordina, negli anni ha saputo crescere è farsi conoscere come una manifestazioni fra le più importanti del settore in tutt’Italia. Un grazie in particolare alla Fondazione Crc, Crt, Banco di Azzoaglio, Associazione Arboreto, Coldiretti e ai tanti volontari della Pro Loco, della Protezione Civile, Aib, Polizia locale dell’ Alta Langa e Croce Bianca di Ceva.

Inoltre vorrei estendere un sentito grazie al nostro partner dalle prime edizioni della fiera il ‘Mulino Marino’ e a quanti si sono proposti in prima persona per l’eccezionale risultato ottenuto.A tutti questi, a quelli che non ho nominato e quanti posso aver scordato, a nome mio personale e dell’Amministrazione di Sale San Giovanni dico un grazie di vero cuore.

Un grazie poi a tutti i sindaci dei paesi limitrofi, alle cariche politiche che hanno inteso partecipare all’inaugurazione di questo nostro importante evento.” Con la presenza di un pubblico delle grandi occasioni sono stati consegnati i premi della IVª edizione del premio “Davide e Golia”.

Il premio Golia è andato a Patrizio Michelis, tecnico agrario di Sale San Giovanni e grande esperto di biodinamica che: “da sempre ha creduto nel territorio, presidiandolo e riscoprendolo ha favorito la necessità di quanti hanno voluto rimanere o ritornare a lavorare le terre degli avi. Un ambasciatore dell’agricoltura rispettosa della terra”.

A Stefano Vola di Castino è andato il premio ‘Davide’ definito come: “uno dei sette migliori pizzaioli emergenti italiani creando una sua specialità, la pizza realizzata con la farina Henkir.” A corollario della manifestazione, nella giornata di domenica 30 si sono svolti alcuni importanti e partecipati convegni, presso la chiesa dei Battuti : “Erbe officinali spontanee, un tesoro lungo il sentiero” a cura del dott. Pietro Lugliengo (Farmacista).

Progetto Alcotra Essica: “L’innovazione di processo nella filiera delle erbe aromatiche” a cura della dott/ssa Lucia Zaquini – Ass. Terre di Savoia. Progetto Alcotras Antea: Fiori, alimentazioni e colori della salute a cura delle dott./sse Valentina Scariot e Sonia de Masi e del dott. Matteo Caser – Università degli Studi di Torino Disafa.

Moderatore Patrizio Michelis tecnico agrario esperto in agricoltura biodinamica. Inoltre mostra personale di acquerelli della pittrice fossanese Marzia Mellano Prinsi. Numerosi i banchetti espositivi tematici con certificazione biologica e biodinamica, di prodotti naturali derivati sempre dalle erbe e usati per contrastare un gran numero di patologie. Grande interesse ha poi suscitato l’esposizione di piante spontanee a cura del Gruppo Micologico Cebano e delle piante officinali che vengono coltivate a Sale San Giovanni.

(Nella foto: l’inaugurazione della ventiduesima edizione della Fiera Regionale delle Erbe Officinali e Aromatiche a Sale San Giovanni. Altra foto: i vincitori del premio “Davie e Golia”. Altra foto: un banchetto con prodotti biologici naturali per le diverse patologie)