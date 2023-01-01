Sagra del Crin e debutto di CrinItaly a Lesegno tra eccellenze e tradizione

SERGIO RIZZO - Successo di pubblico e delle istituzioni giunte a Lesegno per l’inaugurazione della terza edizione della Sagra del Crin. Anche quest'anno la manifestazione si arricchisce della prima edizione di Crinitaly, mostra mercato dedicata alle eccellenze norcine piemontesi e non solo.

Nella mattinata di domenica 12 ottobre, il sindaco di Lesegno, Emanuele Rizzo, ha tagliato il nastro nel suggestivo cortile del Castello, trasformato per l’occasione in padiglione fieristico.

Tema centrale della prima edizione di CrinItaly è la valorizzazione della “Razza Nera Piemontese”, patrimonio gastronomico e culturale che alcuni produttori stanno faticosamente recuperando. Presenti, infatti, non solo le eccellenze del territorio, ma anche allevatori giunti persino dalla provincia di Reggio Emilia. La Sagra del Crin 2025 di sabato 11 e domenica 12 ottobre è nata per celebrare le tradizioni contadine e la fantasia piemontese del “mangia come un Crin”.

Domenica 12 ottobre la Sagra è entrata nel vivo con un programma che è iniziato al mattino presto. Dalle 9,30 alle 17,30 si è potuto partecipare all’E-Bike Adventure tra i sentieri del progetto Landandé. Durante tutta la giornata (dalle 10,00 alle 20,00) si è potuto gustare il meglio dello street food locale, scoprire gli antichi mestieri, curiosare tra le bancarelle artigianali e visitare Crinitaly, la rassegna dedicata ai produttori d’eccellenza e ai salumi tradizionali, con degustazioni curate dall’Onas e dai sommelier.

Nella splendida cornice del Castello Cristina del Carretto si è svolto il consueto taglio del nastro, con il sindaco Emanuele Rizzo che ha fatto gli onori di casa dando il benvenuto alle tantissime autorità presenti.

“Crinitaly – ha spiegato inoltre il sindaco Emanuele Rizzo – è un progetto che nasce con l’obiettivo di identificare e valorizzare tutte le specialità a base di maiale della tradizione contadina meno conosciute, nate quando la cucina era sopravvivenza e alcuni cibi nascevano con l’intento di “non buttare via niente”. Ogni parte del maiale, infatti, veniva trattata in modo da evitare sprechi e è proprio grazie a questa attenzione che oggi sono nati prodotti di eccellenza gastronomica, talvolta preparati con le parti meno nobili del maiale".

"Ringrazio sentitamente l’Onas nella persona della dottoressa Emilia Brezzo, il sig. Riccardo Fortina, professore dell’Università di Torino e Presidente di “Rare”: Razze autoctone a rischio di estinzione. A tutti questi, vorrei inoltre porgere un sentito ringraziamento ai numerosi produttori di salumi presenti e ai produttori di vino che hanno consentito un così ampio successo della manifestazione. Un sentito grazie ai sindaci, presenti e alle numerose autorità intervenute per l’occasione", conclude il sindaco.

