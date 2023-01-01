"Sacrum", due visite con il curatore alla scoperta dell'arte contemporanea in San Francesco a Cuneo

CUNEO CRONACA - Domenica 2 agosto si terrà un doppio appuntamento speciale al Complesso Monumentale di San Francesco di Cuneo, in via Santa Maria 10. La mostra collettiva di arte contemporanea “Sacrum” proporrà due turni di visita guidata condotti direttamente dal curatore Roberto Mastroianni.

I partecipanti saranno accompagnati alla scoperta delle opere e dei temi concettuali dell’esposizione nel corso del primo turno, previsto alle ore 16, oppure durante il secondo, in programma intorno alle 17.

Per partecipare alle visite guidate la prenotazione è obbligatoria, fino a esaurimento posti, contattando il numero 344 0637508 oppure scrivendo all’indirizzo e-mail info@grandarte.it.

La mostra sarà visitabile fino al 27 settembre 2026, dal martedì alla domenica, dalle 15.30 alle 18.30, con ingresso libero.

“Sacrum” rappresenta il venticinquesimo evento organizzato da grandArte nell’ambito della rassegna “OMG - grandArte 2025-2026 - I confini del sacro”, che propone una serie di esposizioni d’arte in numerose località della provincia nel corso del biennio 2025-2026.

Curata da Roberto Mastroianni e ospitata negli spazi monumentali dell’ex chiesa di San Francesco, oggi cuore del Complesso Monumentale del Museo Civico di Cuneo, la mostra indaga il tema del sacro nella sua dimensione antropologica ed esistenziale.

L’esposizione si presenta come un racconto per immagini sul rapporto tra il sacro e la contemporaneità, utilizzando i linguaggi dell’arte per esplorare il legame tra esistenza, alterità e trascendenza e il confronto con l’invisibile, l’assoluto e le inquietudini individuali e sociali.

La narrazione corale è affidata alle opere di Nicola Bolla, Domenico Borrelli, Gisella Chaudry, Marco Cordero, Carlo D’Oria, Francesca Dondoglio, Gabriele Garbolino, Paolo Grassino, Luigi Stoisa, Fabio Viale e Claudia Virginia Vitari.

Il percorso espositivo si sviluppa attorno a tre assi principali: il sacro e la corporeità, la soglia e il silenzio, la dimensione antropologica ed esistenziale della sacralità. Pittura e scultura installativa dialogano con l’architettura gotica dell’ex chiesa, trasformando lo spazio in parte integrante dell’esperienza.

Al centro dell’intera esposizione si trova l’idea di “soglia”, intesa come punto di contatto tra visibile e invisibile, tra il limite del corpo e l’infinito del pensiero. Ogni opera diventa così un invito a fermarsi, osservare e interrogarsi sulla propria presenza nel mondo.