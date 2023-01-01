Sacco e Vanzetti, 98 anni dopo: Villafalletto ricorda domenica i due anarchici italiani

CUNEO CRONACA - È dal 1982 che un gruppo di persone, diventate ultimemente un centinaio, si trova la domenica più prossima al 23 agosto (data anniversaria dell'esecuzione di Sacco e Vanzetti) sulla tomba di Bartolomeo a Villafalletto. È l'occasione per presentare le iniziative che riguardano i due italiani mandati sulla sedia elettrica nel 1927, per fare il punto su quanto si stia facendo per la causa della loro innocenza, per rendere evidenti situazioni simili o sviluppi imprevisti, per rendicontare dei nuovi studi e semplicemente per ricordare le figure dei due anarchici italiani.

La tradizione vuole che fu Vinxenzina Vanzetti, a partire dal 1958, ad avviare ad agosto la giornata del ricordo. Dopo la formazione del Comitato per la Riabilitazione di Sacco e Vanzetti, l'appuntamento, seppure limitato nel numero dei partecipanti, fu un atto di presenza che segnò profondamente il cambio di attenzione nei confronti del caso. Prima d'allora la vicenda ed i suoi sviluppi, seppure avesse riguardato il mondo intero, per la famiglia Vanzetti era rimasta una questione squisitamente privata e riservata, che doveva rimanere tra le mura di casa e rappresentare il dolore e la rassegnazione dei familiari. Con la creazione del Comitato e la divulgazione di iniziative, anche il ricordo diventa pubblico. Il proclama del 1977 del governatore del Massachusetts, Michael Dukakis, di fatto, oltre a restituire giustizia nei confronti dei due condannati a morte, delle famiglie e dei connazionali, sollecita nuovi interessi e mette in moto una costante e postuma richiesta di giustizia che si concretizza anche con le periodiche visite e commemorazioni in circostanze anniversarie.

L'incontro di quest'anno è poi particolarmente importante perché è in corso la pratica, sollecitata da Giovanni Vanzetti, nipote di Bartolomeo, per il rientro dell'urna con la metà delle ceneri del villafallettese, ad ora conservata presso la Public Library di Boston. Della questione si stanno interessando Luigi Botta, scrittore saviglianese, ed il Console italiano in Boston: quest'ultimo, in costante contatto con la direzione della Library, assicura che l'operazione, che avrebbe dovuto definirsi quasi un secolo fa, sarà destinata ad andare a buon fine, perché la volontà di tutti è quella di far riposare i resti di Tumlin in un'unica urna.