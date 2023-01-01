Sabbia sahariana e temporali forti: venerdì peggiora in Granda, poi sole nel weekend

CUNEO CRONACA - Un forte flusso sud-occidentale in quota, associato alla contemporanea presenza di un promontorio di alta pressione nordafricana sul Mediterraneo centrale ed una saccatura atlantica sull'Europa occidentale, porta aria calda e umida sul Piemonte, insieme a sabbia sahariana. Questo determina nuvole sparse e qualche rovescio o temporale nel pomeriggio di giovedì 27 agosto sulle Alpi.

Venerdì l'avanzata della bassa pressione atlantica verso il nord-Italia provocherà un aumento dell'instabilità sulla regione, con temporali anche forti sulle Alpi e sulla zona dei laghi, ed un generale calo termico. Sabato l'allontanamento della depressione verso nordest, con la rimonta dell'alta pressione sul Mediterraneo, riporterà tempo stabile e soleggiato e temperature in nuovo rialzo per il fine settimana.

Venerdì 28 agosto

Nuvolosità: cielo generalmente nuvoloso o molto nuvoloso, con le nubi più consistenti sulle Alpi nord-occidentali; locali schiarite sparse nel corso del pomeriggio, a partire dalle zone pedemontane occidentali.

Precipitazioni: rovesci e temporali, in particolare sulle Alpi e sulla parte nordorientale della regione prossima ai laghi, con fenomeni localmente forti; più sparsi e moderati altrove. I temporali potranno essere associati a grandine e forti raffiche di vento, anche vorticose.

Zero termico: in calo fino ai 4100 metri a nord e 4300 metri a sud; valori inferiori fino a 3700-3800 m sulle Alpi nord-occidentali di confine in serata.

Venti: forti da sudovest sulle Alpi, molto forti in alta quota, in attenuazione e rotazione da ovest in tarda serata; moderati da sud sull'Appennino, forti nel pomeriggio; deboli perlopiù da nord in pianura, più da sud in area appenninica.

Sabato 29 agosto

Nuvolosità: cielo soleggiato o poco nuvoloso.

Precipitazioni: assenti.

Zero termico: in rialzo, sui 4100-4200 metri a nord e 4400-4500 metri a sud.

Venti: deboli o moderati occidentali sulle Alpi, in attenuazione in serata, e meridionali sull'Appennino; deboli perlopiù occidentali in pianura, localmente meridionali sulle zone sud-orientali. Regimi di brezza a ciclo diurno nelle valli.

Domenica 30 agosto

Nuvolosità: cielo sereno o poco nuvoloso, con formazioni cumuliformi a ridosso delle Alpi nel pomeriggio.

Precipitazioni: sostanzialmente assenti.

Zero termico: in lieve calo in serata, fino ai 4000-4100 metri a nord e 4200-4300 metri a sud.

Venti: deboli occidentali sulle Alpi, in moderata intensificazione al pomeriggio; deboli meridionali sull'Appennino; deboli variabili o prevalentemente occidentali in pianura. Regimi di brezza a ciclo diurno nelle valli.