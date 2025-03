Sabato torna il tradizionale "Carlevè 'd Racunis" con le maschere di Giandoja e Giacometta

CUNEO CRONACA - Sabato 8 marzo Racconigi si prepara a festeggiare il tradizionale "Carlevè”: a partire dalle ore 14:30 il centro cittadino sarà animato da tanti eventi per grandi e piccini, organizzati dal Comune di Racconigi, in collaborazione con Racconigi Attiva, Racconigincentro e con la partecipazione delle Maschere Racconigesi.

Si parte con la “Festa dei bambini in maschera” in piazza Vittorio Emanuele II, dove i più piccoli potranno divertirsi con giochi, animazioni e tante sorprese, a cura dell’associazione di commercianti Racconigincentro. A chiudere il pomeriggio, una merenda finale offerta dagli associati di Racconigincentro, in collaborazione con Avis Racconigi.

Alle ore 15 sarà possibile partecipare ad una visita gratuita con laboratorio didattico al Castello di Racconigi (prenotazione obbligatoria scrivendo all’indirizzo email drm-pie.racconigi.sed@cultura.gov.it).

Alle ore 16, sempre in Piazza Vittorio Emanuele II, è prevista la premiazione del concorso "Carnevale in vetrina". L'iniziativa ha coinvolto i bambini della scuola primaria dell'Istituto Comprensivo Muzzone di Racconigi, che hanno realizzato degli elaborati esposti poi nelle vetrine dei negozi aderenti. I premi consistono in buoni acquisto da utilizzare presso le cartolerie associate a Racconigincentro.

L’obiettivo del concorso è quello di far conoscere e apprezzare ai bambini la tradizione del Carnevale, in modo che continui a vivere nelle generazioni future. Inoltre, l’iniziativa mira a favorire la sinergia tra associazioni e istituzioni, per rivitalizzare il centro storico, incoraggiando i piccoli artisti, insieme ai loro genitori o nonni, a passeggiare per le vie della città alla ricerca dei propri lavoretti esposti.

Alle 16:30 è in programma invece un atteso momento legato alla tradizione, con l’investitura e la consegna delle chiavi della città alle maschere di Racconigi, Giandoja e Giacometta, alla presenza delle maschere del territorio: “Sono la maschera di Racconigi da 19 anni, ma ogni Carnevale per me è come il primo. Ogni anno, quando indosso i panni di Giandoja, provo un'emozione unica, come se fosse sempre una nuova avventura -commenta Giancarlo Gribaudo, storico interprete della maschera racconigese- come da tradizione anche quest’anno, nella giornata di giovedì 6 marzo, faremo visita ai bambini degli asili e ai centri diurni, per portare loro un po’ di allegria e divertimento”.

Alle ore 18 i festeggiamenti si trasferiranno in Corso Principi di Piemonte, dove saranno allestiti gli stand gastronomici a cura di Dream Bar, per soddisfare i palati di tutti i partecipanti.

La serata proseguirà con la sfilata statica dei carri allegorici alle 20:30, accompagnata dalle esibizioni dei gruppi mascherati.

A sfilare saranno: "I Maraiun" di Racconigi con il carro "L'apocalisse", i "Fiori di bambù di Mondovì con il carro "Il pescatore di sogni", i "Desbela di Scalenghe" con il carro "Siamo come Hikikomori", "La compagnia dei festaioli" di Centallo/Fossano con il carro "Leoni da tastiera", "Le teste mate" di Villafalleto con il carro "Non fuggire, affrontalo".

La giornata si concluderà con una grande festa in maschera alle ore 22, con dj set e tanto divertimento.

In caso di maltempo, la festa si terrà sotto l'ala mercatale. Durante l’intera giornata inoltre sarà presente il luna park in piazza Caduti per la Libertà.

“Preparatevi a una giornata indimenticabile tra giochi, spettacoli, sfilate e una festa travolgente. Vi aspettiamo numerosi per vivere insieme la magia del Carnevale!”, commenta Lorenzo Ceniccola, presidente di Racconigi Attiva.