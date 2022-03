Sabato in Sala Ghislieri il primo concerto della stagione primaverile di Mondovì Musica

CUNEO CRONACA - Sabato 5 marzo alle 17 presso la Sala Ghislieri di Mondovì si terrà il primo concerto della programmazione primaverile di Mondovì Musica con l’Ensemble Ideabarocca e Mauro Borgioni, che proporranno un intenso raffronto tra due figure di spicco del Barocco italiano: Bernardo Pasquini e Giovanni Legrenzi, il primo attivo a Roma, il secondo maturato artisticamente a Venezia. Sebbene oggi il nome di Pasquini sia ancora principalmente associato alle sue opere per tastiera e alla sua fama di virtuoso, non dobbiamo dimenticare che una parte sostanziale della sua produzione era dedicata alla musica vocale; parallelamente di Legrenzi, compositore di notevole rilievo storico e di complessa individualità artistica, versato sia nella musica sacra che nella profana, come quella operistica, ci è giunta un’abbondante produzione di musica strumentale.

Protagonista del pomeriggio è il baritono Maurizio Borgioni, che ha cantato con importanti direttori e musicisti tra cui Jordi Savall, Diego Fasolis, Rinaldo Alessandrini, Roberto Zarpellon, Johnatan Webb, Antonio Florio, Alfredo Bernardini, Federico Maria Sardelli in alcune delle più importanti sale da concerto e teatri come Konzerthaus di Vienna, Cité de la Musique di Parigi, Teatro Regio di Torino, Kolner Philarmonie, Auditorium de Madrid, National Centre for Arts and Performing di Pechino, UCLA Los Angeles. A completare l’organico strumentale avremo Lorenzo Feder al clavicembalo, Nicola Brovelli al violoncello e David Brutti al cornetto. La qualità del programma e degli interpreti di questo evento si conferma in linea con gli obiettivi artistici dell’Academia Montis Regalis e del prestigio che essa si è guadagnata nei decenni all’interno del panorama musicale internazionale.

La stagione proseguirà il 19 marzo con il duo pianistico di Aurelio e Paolo Pollice in una rilettura della Trilogia popolare verdiana; la sera del 9 aprile ci si sposterà nella Cattedrale di San Donato per un suggestivo Requiem di Mozart che coinvolgerà l’Orchestra Melos e il direttore Giulio Magnanini (evento ad ingresso libero); per l’appuntamento del 30 aprile, nuovamente in Sala Ghislieri, l’Ensemble Musica Elegentia proporrà una monografia di Georg Christoph Wagenseil, compositore assai apprezzato nella Vienna del Settecento. Altri quattro appuntamenti, distribuiti fra maggio e giugno, concluderanno MondovìMusica 21/22, lasciando il testimone per la stagione estiva allo storico Festival dei Saraceni, con base a Pamparato. Il pubblico potrà così apprezzare un’offerta concertistica di alto profilo in un calendario senza soluzione di continuità.

L’Academia Montis Regalis, in collaborazione con il Comune di Mondovì e con il Ministero per i beni e le attività culturali e la Regione Piemonte, ringrazia per il sostegno la Fondazione CRC, la Fondazione CRT, la Compagnia di San Paolo, gli Amici dell’Academia Montis Regalis e la Scuola Comunale di Musica di Mondovì.