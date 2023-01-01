Roumiage: sul palco a Coumboscuro accanto ad Alberto Bertoli arriva Eugenio Finardi

MONTAGNA
CUNEO CRONACA - Entrato nel vivo con l’arrivo delle Traversado, il Roumiage conferma la vocazione a evento transfrontaliero con provenienze da Italia, Francia, Spagna, Svizzera. L’impegnativa giornata di sabato registra un alto numero di iscrizioni alle varie proposte in programma tra laboratori, concerti, parco giochi tradizionali, sfida alla Morra, aperoumiage, coreografie, la notte del fuoco e della danza.
Un cambiamento importante si annuncia domenica 24 agosto. L’improvvisa indisponibilità di Filippo Graziani, ha costretto un cambio all’ultimo istante: a fianco di Alberto Bertoli sul palco centrale del Roumiage arriva Eugenio Finardi. Dunque non più due "figli d’arte" (per rimanere nel tema ispirativo dell’edizione 2025 "De paire en fi – di padre in figlio") come annunciato, ma bensì un "figlio d’arte" ed un "padre" tra i più rappresentativi del cantautorato italiano.
La programmazione dunque non muta, con il concerto confermato per le ore 15.00. Invariato il biglietto unico a 20,00 euro. Navette gratuite tratto Monterosso Grana / S. Lucio. Info e prenotazioni: Coumboscuro Centre Prouvençal – www.coumboscuro.org, info@coumboscuro.org, WhatsApp 377.4184624 - tel. 0039-98707 – 328.6039251.