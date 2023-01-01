Roumiage 2026, quando il cammino diventa incontro tra Piemonte e Provenza

CUNEO CRONACA - Provenza e Piemonte si incontrano lungo i sentieri della cultura occitana. Dal 24 al 28 agosto torna la Traversados, la tradizionale marcia dell'amicizia che attraversa i territori della Provenza e del Piemonte, riunendo camminatori e appassionati delle culture alpine e occitane. Dal 26 al 27 agosto a Demonte -Terra Suòre -campeggio Il Sole in Piazza Spada, incontro in musica e allegria tra la popolazione della Contea di Nizza e della valle Stura. Venerdì 28 agosto, a Coumboscuro, valle Grana sarà il momento delle rassegne espositive. Il programma propone inoltre incontri e appuntamenti culturali, tra cui Buscaie, Beppe Viada, l'uomo e le opere, insieme a momenti dedicati alla letteratura provenzale e ai libri. Non mancherà la Marchà di Valades, il mercato di prodotti di montagna per unire cultura, tradizioni e sapori del territorio.

Alle 15 si terrà lo spettacolo "We are all folk", momento di identità musicale e tavola rotonda con Stefano Senardi, Davide Van De Sfroos, Flli Bottasso, Silvio Orlandi e Francesco Segreti. Alle 15.30 -Pichin Pichot- atelier e giochi tradizionali. Alle 17 di nuovo l'energia della musica folk con Tarabastal/Saboi, quando i suoni medievali racconteranno l'ancestralità della musica europea. Alle 18 spazio alla Mouro, il concorso sfida franco italiana che vedrà protagonisti i partecipanti in una competizione all'insegna dell'amicizia e del confronto tra le due realtà transalpine. Alle 21, La Nuech dal Fueiassier, notte del fuoco e della danza Tarabastal/Saboi con Bal Folk -Barmenk, in scena ballerini e musicisti.

Domenica 30 agosto, alle 10 a Coumboscuro, Valle Grana, la Santa Messa degli emigranti cantata in provenzale, seguita alle 15 dal concerto folk d'autore Davide Van De Sfroos. Il costo del biglietto: 15 euro: www.mailtichet.it. Saranno inoltre a disposizione dei partecipanti apposite navette, per facilitare gli spostamenti e raggiungere i diversi luoghi della manifestazione: sabato 29 agosto dalle 14 all'1, mentre domenica 30 agosto dalle 11 alle 20. Ulteriori informazioni andando su www.coumboscuro.org oppure chiamando il numero 017198707.