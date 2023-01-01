Roumiage 2025: il cammino di amicizia che unisce Piemonte e Provenza

CUNEO CRONACA - Si rinnova anche nel 2025 il tradizionale appuntamento del "Roumiage", l'incontro transfrontaliero che celebra l'amicizia e il dialogo tra le comunità del Piemonte e della Provenza.

Programma dettagliato: dal 18 al 22 agosto, Alpi tra Piemonte e Provenza, previsto l'arrivo delle varie "Traversados", con marce dell'amicizia dalla Provenza al Piemonte, mentre dal 21 al 22 agosto, a Demonte, in Piazza Spada si terrà "Terra Suòre", incontro in musica e allegria tra la popolazione della Contea di Nizza e della Valle Stura. Infine, venerdì, 22 agosto, alle 18, l'atteso arrivo delle "Traversados" a Coumboscuro, seguito dal "Festin della Traversado", momento conviviale con gastronomia alpina, canti e scambi culturali.

Sabato 23 agosto sarà una giornata ricca di appuntamenti, tra cui rassegne espositive, letteratura provenzale e mercato dei prodotti di montagna. A questo proposito alle 10.30 si terrà un forum delle associazioni provenzali, seguito alle 15.00 dal convegno "De Paire en Fi", una trasmissione generazionale arricchita dalle numerose testimonianze di artigiani, agricoltori, artisti e musicisti.

Alle 17.30 si terrà "Ciao Viva, la trasmissione generazionale nelle canzoni del cantautore nizzardo Mauris, preceduta dal momento dedicato ai giochi tradizionali "Pichin Pichot" alle 15.30. Il ritrovo per l'aperitivo con pastis, formaggi, salumi d'alpeggio e pane del forno Valgrana alle 18.30, seguito alle 21.00 dal momento "La Nuech dal Fueiassier", la notte del fuoco "Benvengù" in costume e musica, con ritmi trascinati del "Bal Folk" dei Barmenk.

Domenica 24 agosto alle 10.00 a Comboscuro, Valle Grana si terrà la santa "Messa degli Emigranti", cantata in provenzale, mentre alle 15.00 in programma il concerto esclusivo dove i due figli d'arte Alberto Bertoli e Filippo Graziani, insieme sullo stesso palco, proseguono l'eredità dei loro padri. Ospite dell'evento, il cantautore patoisant Ludovico Sanmartino. Il costo di un biglietto è di 20,00 euro andando su www.mailticket.it. Attivo, il 23 e il 24 agosto, un servizio di bus navetta gratuito pensato per facilitare la partecipazione del pubblico al Roumiage 2025.

Ulteriori informazioni consultando il sito www.coumboscuro.org. Tel. 017198707 e 328.6039251.