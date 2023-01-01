Rondò dei Talenti, per le scuole un nuovo anno di laboratori sempre più inclusivi

CUNEO CRONACA - Un'offerta di attività laboratoriali sempre più inclusive e, ancora una volta, per scuole di ogni ordine e grado. È quella del Rondò dei Talenti per l'anno scolastico 2026/27, raccontata dal catalogo Missione scuola, distribuito nell'Open Day di lunedì 7 settembre e scaricabile dal sito www.rondodeitalenti.it, dove sono disponibili tutte le informazioni utili per prenotare i laboratori.

Le 80 pagine di Missione scuola permettono di orientarsi tra i percorsi educativi, gli spazi e le proposte che il Rondò dei Talenti mette a disposizione delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie con l’obiettivo di favorire la scoperta del talento nelle diverse aree di sviluppo e di crescita attraverso esperienze inclusive, innovative e coinvolgenti.

Le attività illustrate nella guida sono promosse da enti selezionati attraverso il bando Attività al Rondò 2026/27, da enti che collaborano direttamente con la Fondazione CRC, dalla Città dei Talenti e dal progetto PLIN. Sulla scorta di quanto emerso nelle prime due edizioni di Missione scuola e in linea con l’attenzione della Fondazione CRC ai temi dei bisogni educativi speciali e della disabilità, è stata data priorità alle iniziative in grado di offrire un valore aggiunto significativo all’esperienza dell’intero gruppo classe.

Sono stati inoltre privilegiati laboratori flessibili e adattabili alle caratteristiche specifiche di ciascuna classe. Questa sensibilità ha portato alla creazione di kit sensoriali, realizzati in collaborazione con Fondazione Paideia, che comprendono una selezione di strumenti pensati per favorire il benessere, la partecipazione e l’autoregolazione degli studenti durante le attività, contribuendo a rendere l’esperienza delle classi in visita al Rondò dei Talenti più accessibile e inclusiva per tutti.

Proseguono la collaborazione con ITER, Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile, e il bando Talenti in movimento, attraverso cui la Fondazione CRC contribuisce a sostenere le spese di trasporto per l’organizzazione di visite educative o didattiche al Rondò dei Talenti. Alle attività proposte dal Rondò dei Talenti, nell’anno scolastico 2025/26, hanno partecipato quasi 5 mila studenti provenienti dalla provincia di Cuneo e non solo. Il bando Talenti in Movimento ha infatti permesso un’ampia fruizione accogliendo, nello scorso anno scolastico, 141 richieste, di cui 11 provenienti da fuori provincia.

“Con l’avvio del nuovo anno scolastico, ripartono a pieno regime le attività che il Rondò dei Talenti propone a tutte le scuole della provincia: un palinsesto molto ampio che si arricchisce di nuove opportunità e guarda con particolare attenzione all’inclusività, grazie a un dialogo costante con gli enti del territorio e con le scuole” dichiara Mauro Gola, presidente di Fondazione CRC. “L’obiettivo è rendere il Rondò sempre più un luogo in cui tutti possano scoprire e far crescere i talenti e le competenze che costruiranno la comunità del futuro”.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.rondodeitalenti.