Roghi di sterpaglie a Bagnolo, Busca, Boves e Cuneo, incendio boschivo a Ceva

Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco in provincia di Cuneo nel pomeriggio di sabato 15 febbraio. I pompieri del distaccamento di Barge sono intervenuti per un incendio di sterpaglie a Bagnolo Piemonte in via Maddalene.

Le squadre sono uscite intorno alle ore 18.30. Due i mezzi antincendi interventi sul posto: il Defender con modulo boschivo e il mezzo Aps. L’intervento è durato circa 1 ora.

Spenti anche altri incendi di sterpaglie a Passatore di Cuneo, Busca e a Boves in direzione Peveragno.

Altro intervento pomeridiano per un incendio boschivo nel comune di Ceva. La superficie bruciata è stata di circa 250 metri quadri. Rapido l’intervento dei pompieri da Ceva e una squadra Aib che in poche ore hanno spento l'incendio.