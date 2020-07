RODDI/ Il grande cinema nel suggestivo cortile del castello: domenica "Grandi bugie tra amici"

CUNEO CRONACA - Prendono il via domenica 19 luglio, con il film Grandi bugie tra amici, le proiezioni al Castello di Roddi. La rassegna, promossa dal Comune di Roddi, in collaborazione con l’Associazione Turistica Pro Loco e con il sostegno della Banca d’Alba, e organizzata da AIACE Torino, proseguirà con proiezioni domenicali (alle ore 21.30, nel Cortile del Castello) fino al 9 agosto.

Domenica 19 luglio "Grandi bugie tra amici" (Nous finirons ensembles)

di Guillaume Canet, con François Cluzet, Marillon Cotillard, Gilles Lellouche, Laurent Lafitte, Benoît Magimel (Francia 2019, 135', commedia)

Tormentato da varie preoccupazioni, Max si è rifugiato nella sua casa al mare per ritrovare la tranquillità. I suoi migliori amici, che non vede da tre anni, bussano a sorpresa alla sua porta il giorno del suo compleanno.

La sorpresa è ben riuscita, meno l’accoglienza che Max riserva al gruppo... Ben presto Max precipiterà in un gioco di finzione e di falsa felicità che metterà la banda di fronte a delle situazioni a dir poco inattese.

I bambini si sono fatti grandi, altri sono venuti al mondo e i genitori non hanno più le stesse priorità... le delusioni, gli incidenti della vita... quando tutti decidono di gettare la maschera, che cosa resta dell’amicizia?

Domenica 26 luglio "Omicidio al Cairo" (The Nile Hilton Incident)

di Tarik Saleh, con Fares Fares, Mari Malek, Yasser Ali Maher, Svezia, Danimarca, Germania (Francia 2017, 106', noir)

Noredin Mustafa è un detective della polizia del Cairo. Sta seguendo il caso di una cantante trovata uccisa in una stanza dell'hotel Nile Hilton, e ben presto scopre la relazione segreta della donna con il proprietario dell'albergo, ricco imprenditore e membro del parlamento.

Durante la ricerca dell'unico testimone, una cameriera sudanese senza permesso di soggiorno, a Noredine viene brutalmente ordinato di archiviare il caso.

Il detective tuttavia non demorde; l'indagine conduce a un'élite di "intoccabili" che gestisce il paese, immune alla giustizia... Vincitore del Gran premio della giuria al Sundance Film Festival.

Domenica 2 agosto "Ma Loute"

di Bruno Dumont, con Valeria Bruni Tedeschi, Fabrice Luchini, Juliette Binoche (Francia 2016, 122', commedia)

1910. Due detective vengono mandati in una località balneare nel Nord della Francia a seguito di alcune misteriose sparizioni. Qui faranno la conoscenza di due strane congreghe, i Bréfort, clan composto prevalentemente da traghettatori locali, e i Van Peteghems, decadenti e borghesi, in vacanza nella villa di famiglia. La nascita di una love story quasi in stile Romeo & Giulietta tra due giovani delle diverse famiglie complicherà le indagini e scuoterà le acque dando il via ad una commedia nera.

Domenica 9 agosto "La isla mínima"

di Alberto Rodriguez, con Javier Gutiérrez, Raúl Arévalo, Nerea Barros (Spagna 2014, 105', noir)

Profondo sud della Spagna, 1980. Una serie di brutali omicidi di ragazze adolescenti in una remota e dimenticata città riunisce due detective della divisione omicidi molto diversi tra loro.

Nonostante le ideologie agli antipodi, Juan e Pedro devono mettere da parte le loro divergenze per riuscire a catturare l’assassino che per anni ha terrorizzato l’intera comunità nell’ombra di un generale disprezzo per le donne, radicato in un passato misogino.

Il film ha vinto dieci Premi Goya e l’Oscar Europeo.