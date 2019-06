RODDI/ Bambini a caccia di coppie nel castello come nel gioco "Memory"

Secondo appuntamento con il nuovo gioco per bambini al castello di Roddi, in provincia di Cuneo. Sabato 15 giugno la Barolo & Castles Foundation propone nel maniero di Langa "A colpo d’occhio", percorso ludico tra gli spazi del castello ispirato al memory, il popolare gioco di carte che richiede concentrazione e memoria a caccia di coppie.

Grandi tessere troveranno casa nel castello di Roddi e saranno il filo conduttore di una visita guidata speciale, alla ricerca di dettagli e particolari. Tra questi, gli affreschi, le decorazioni e i soffitti lignei dell’antico maniero, un vero gioiello di architettura in Langa, esempio significativo di fortificazione medievale da attribuire probabilmente alla famiglia Falletti fra il '300 e il '400.

L’attività, adatta ai bambini dai 5 ai 10 anni, sarà proposta ancora una volta sabato 21 settembre. L’appuntamento è per le 16. L’attività dura circa un’ora, tempo che può essere impiegato dalle mamme e i papà per una visita guidata del castello. Costo dell’attività: 4 euro. Ingresso al castello per gli adulti: 5 euro con visita al castello e Museo Giacomo Morra, 3 euro per i possessori della carta Torino Piemonte Musei, gratuito sotto i 14 anni.