ROCCAVIONE/ “Crear al Pais”: venerdì Ostana è protagonista nel film “Dove i poeti hanno una casa”

Nell’ambito della rassegna “Crear al País” – Creare al Paese”, ciclo di incontri sulla cultura occitana, Andrea Fantino, documentarista di Roccavione, presenta il film “Dove i poeti hanno una casa” che racconta la la X edizione del “Premio Ostana – scritture in lingua madre” attraverso la voce dei premiati: Juan Gregorio Regino (lingua mazateca, Messico), Adil Olluri (lingua albanese, Kosovo), Tatjana Rojc (lingua slovena, Italia), Matthieu Poitavin (lingua occitana, Francia), Doireann Ní Ghríofa (lingua irlandese, Irlanda), Aleksej Leontiev (lingua ciuvascia, Russia), Joan Isaac (lingua catalana, Spagna), Asier Altuna (lingua basca, Spagna).

A completare il quadro Bob Holman, premio decennale per la promozione della diversità linguistica nel mondo Bob Holman, poeta e attivista newyorchese, a partire dalla sua video-poesia Khonsay, formata da versi provenienti da 50 lingue diverse, riflette sul rapporto tra lingua e poesia, nelle culture orali così come in quelle digitali.

Gli autori premiati vengono interrogati sul paese che chiamano “casa”, o su un luogo per loro significativo, che hanno particolarmente a cuore, per una qualsiasi ragione.

Ogni autore sorprende lo spettatore con la sua visione personale, con la sua sensibilità, con la voglia di condividere un pensiero, un sogno, un’esperienza, una lotta. Forse non è un caso che la parola “casa” è spesso associata alla parola “lingua”. Dove c’è una lingua, c’è una casa: non interessano i confini più o meno geografici e più o meno nazionali.

Anche Bob Holman (di recente ospite della Biennale d’Arte di Venezia) ha parlato del suo paese, la città di New York, “dove a governare è l’immaginazione”, dove ha fondato il Bowery Poetry Club, un luogo “dove i poeti hanno una casa”. Secondo Holman sono tanti i luoghi in cui i poeti possono sentirsi a casa, e Ostana è uno di questi.

