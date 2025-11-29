Roccaforte celebra Marie Curie con una mostra dedicata ai suoi viaggi in Italia

CUNEO CRONACA - L’Amministrazione Comunale di Roccaforte Mondovì è lieta di annunciare l’arrivo, presso il Salone dell’Istituto Idrotermale di Lurisia Terme (via delle Terme 60), della mostra itinerante “Maria Skłodowska-Curie in Italia”, realizzata dall’Accademia Polacca di Scienze e Lettere. L’inaugurazione è fissata per venerdì 24 ottobre, alle 17, e la mostra resterà aperta al pubblico fino al 29 novembre 2025.

La mostra, che ha recentemente fatto tappa a Genova presso la Biblioteca Civica Berio, racconta — attraverso pannelli illustrativi, documenti e fotografie — i tre viaggi in Italia della grande scienziata Maria Skłodowska-Curie, nota al mondo come Marie Curie, vincitrice di due Premi Nobel, per la Fisica e per la Chimica.

Le sue scoperte sul polonio e sul radio, insieme ai suoi pionieristici studi sulla radioattività, hanno rivoluzionato la scienza moderna, lasciando un’eredità che continua a ispirare generazioni di ricercatori e ricercatrici.

Portare a Roccaforte Mondovì una mostra di tale valore rappresenta un’occasione unica per avvicinare il pubblico alla figura di una delle più straordinarie scienziate della storia e per valorizzare il legame tra scienza, cultura e territorio.