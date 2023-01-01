Roccabruna, torna il raduno di auto storiche del Fiat 500 Club Italia

ADRIANO TOSELLI - Il «Fiat 500 Club Italia», che in zona ha come referente il peveragnese Claudio Bernardi, sempre con la famiglia al suo fianco, propone il nuovo raduno di «Auto storiche e derivate», giunto alla terza edizione, a Roccabruna, alle porte della Valle Maira, in occasione della castagnata e della fiera autunnale. L’iniziativa si svolge in ricordo «degli amici Olimpio, Gabriele e Vincenza», questa domenica 5 ottobre.

Il programma prevede il ritrovo alle 9, con iscrizione, nella «Area Fiera» di Roccabruna, Piazzale dei Trovatori, con caffè offerto al «Dream Bar». Alle 10.30 è prevista la partenza per il primo giro turistico, mentre alle 11 è fissato l’aperitivo in Piazza Paschero a Cartignano, con premiazione.

Alle 12 avrà inizio il secondo giro turistico. Alle 13 il pranzo sarà a Valgrana, presso il «Ristorante da Beppe», con un menù composto da vitello tonnato, insalata russa, flan di zucchini con fonduta, ravioli di carne al ragù, tiramisù, acqua, vino, caffè e limoncello, al costo di 20 euro, da prenotare entro il 3 ottobre.

Al termine del pranzo si tornerà a Roccabruna per la visita alla castagnata e alla «Fiera di Valle». Per informazioni è possibile contattare Claudio Bernardi al 334.9368866. Numerosi sono gli sponsor dell’evento.

Adriano Toselli