Rocca de' Baldi, tre Carlo Filippo e 800 anni di storia: apre per un giorno la Badia dei Morozzo

CUNEO CRONACA - Domenica 6 settembre torna l'appuntamento con le visite-conferenza al Castello Museo di Rocca de' Baldi.

Per ricordare la scomparsa, un anno fa del sig.Carlo Filippo Morozzo della Rocca, il racconto si concentrerà sui personaggi della famiglia che hanno portato questo nome e che, la storia ci dimostra, hanno in tempi diversi salvato la storia dell'antico casato.

Il primo Carlo Filippo di cui abbiamo memoria si ritrovò in una situazione economica disperata e fu solo la sua forza d'animo, unita ad indubbie qualità intellettuali e di dimestichezza con gli affari di stato a permettergli di ricostruire il patrimonio e di acquistare,nel XVII secolo, il perduto feudo di Morozzo nonché quello di Rocca de' Baldi.

Nella seconda metà del '700 nacque il secondo Carlo Filippo, la cui scelta di sposarsi, disapprovata dalla famiglia, consentì di fatto alla famiglia Morozzo di non estinguersi dopo 800 anni di storia.

Il terzo personaggio del casato a portare questo nome fu l'ultimo Abate della Badia, la chiesa privata di Santa Maria del Castello. Per l'occasione la famiglia Morozzo della Rocca aprirà, unica data annuale, le porte di questo prezioso luogo sacro.

Le visite si terranno alle ore 14:45 e 17:00. Da ricordare che per la prima domenica del mese sarà anche aperto l'EnoMuseo La Cantina in frazione Crava (9.00-12.00 / 14.00-18.00).

Per informazioni sulle visite è possibile contattare il Consorzio Conitours (0171696206 - info@cuneoalps.it ).

Il feudo di Rocca de' Baldi, passato nelle mani di vari signori per poi giungere in quelle della famiglia Morozzo, era caratterizzato dalla presenza di una torre che difendeva il territorio e che fu poi affiancata da un corpo di abitazione per il castellano.

Intorno si formò il piccolo borgo che mantiene il suo sapore antico e la caratteristica pianta triangolare. Furono i signori di Morozzo a trasformare il castello in una residenza di villeggiatura e ad arricchire l'abitato con un prezioso complesso religioso noto come la Badia.

Venduto il castello nel primo '800, dopo un uso come collegio ed istituto scolastico, oggi è un “doppio” museo con un giardino-orto sperimentale.

Al primo piano viene raccontata la storia dei Marchesi Morozzo; il secondo piano accorglie la sorprendente sezione etnografica mentre il giardino è luogo di studio e sperimentazione di agricoltura biologica e di salvaguardia di varietà di meli antichi.

Per informazioni: https://museodoro.org/ - Prenotazioni: Conitours – da lunedì a sabato – 0171 696206 – info@cuneoalps.it – domenica e festivi Museo: sms e whatsapp 351 9568945.

Ingressi Museo: Intero 10,00 E – Ridotto 7,50 dai 7 ai 17 anni; Ridotto 5,00 E per i possessori di Abbonamento Musei Piemonte, residenti, disabili e accompagnatore; Gratuito minori di 7.