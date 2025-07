Rocca de' Baldi ricorda Santorre di Santa Rosa: visita-conferenza e apertura del Museo Militare

CUNEO CRONACA - Nel corso del 2025 si ricordano i 200 anni dalla morte di Santorre Derossi di Santa Rosa. Per contribuire al calendario degli eventi programmati dal Comune di Savigliano, città nativa del patriota, il Castello Museo di Rocca de' Baldi propone, per domenica 27 luglio, una visita-conferenza dal titolo “Carlo, Enrico, Cristina e i moti del 1821”.

Dopo anni di malcontento per l'atteggiamento troppo spavaldo dell'Austria nei confronti del Regno di Sardegna, la sollevazione della primavera del 1821 diede uno scossone alla stagnante situazione politica e creò conflitti e divisioni tra la popolazione e all'interno delle famiglie.

Vi fu chi sostenne l'azione e la desiderò come Santorre di Santa Rosa e Carlo Vittorio Morozzo di Magliano; chi ne condivise in parte gli obiettivi come Roberto Tapparelli d'Azeglio; chi ne fu oltraggiato come il padre di quest'ultimo, Cesare, e chi ne fu spettatore e testimone come Cristina Morozzo, marchesa d'Azeglio, e il nipote Enrico Morozzo.

Santorre fu amico di Roberto, trascorse una parte dell'esilio con Carlo Vittorio, ma venne mai a Rocca de' Baldi?

Questa ed altre curiosità verranno svelate nel corso della visita che sarà arricchita anche dall'eccezionale apertura del Museo Militare di Rocca de' Baldi, collezione creata dal locale Gruppo Alpini che raccoglie documenti e materiali che vanno dalla fine '700 alla metà del Novecento.

Rocca de' Baldi ci aspetta per 200SantaRosa domenica 27 luglio per le visite delle ore 14:45 e 17:00.

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a Conitours tel. 0171 696206 – info@cuneoalps.it.

Per informazioni: Castello Museo di Rocca de' Baldi https://museodoro.org/

Per prenotazioni: Visite guidate di domenica 27 luglio ore 14:40 e 17:00

On line: https://www.cuneoalps.it/cultura-e-tour-guidati/tour-guidati-cuneo-alps

Conitours – da lunedì a sabato – 0171 696206 – info@cuneoalps.it – domenica Museo di Rocca de' Baldi: sms e whatsapp 351 9568945

Ingressi e visita-conferenza: Intero 10,00 € – Ridotto 7,50 € tra i 7-17 anni – 5,00 € Abbonamento Musei Piemonte, residenti, disabili e accompagnatore – Gratuito minori di 7 anni.