Rocca de' Baldi: morto a 64 anni l'allevatore colpito da un toro nella sua azienda

CUNEO CRONACA - È morto all’ospedale di Cuneo Claudio Dardanello, l’allevatore di Rocca de’ Baldi rimasto gravemente ferito nel pomeriggio di lunedì 30 marzo, dopo essere stato colpito da un toro nella propria azienda agricola.

L’uomo, di 64 anni, era stato trasportato d’urgenza al Santa Croce, dove le sue condizioni si sono progressivamente aggravate fino al decesso. Sulla dinamica dell’incidente sono ancora in corso gli accertamenti.

Dardanello, nato nel 1961, era molto conosciuto nel territorio ed era socio del Consorzio di tutela del Bue Grasso di Carrù.