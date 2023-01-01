Rittana si trasforma in un museo a cielo aperto per una giornata di arte, musica e comunità

CUNEO CRONACA - Una giornata di festa dedicata all’arte, alla cultura e alla condivisione. Sabato 13 giugno Rittana ospita “La bellezza per nuove visioni”, un appuntamento che animerà il paese con mostre, musica e momenti comunitari.

Il programma si aprirà alle 11 al Centro Civico e Culturale con l’inaugurazione della mostra “Place of illusions” di Nicola Bolla. Alle 13, in via XI Febbraio, spazio all’aperitivo e alla polentata comunitaria, offerti gratuitamente fino a esaurimento, con prenotazione consigliata al numero 349 599 6077.

Nel pomeriggio, alle 16, la Confraternita della Immacolata ospiterà il concerto del Voxonus Quartet, formato da violini, viola e violoncello, con il programma “Conversazioni a Parigi: Bruni, Cambini e il giovane Mozart”.

Durante la giornata saranno inoltre visitabili la mostra “Artisti dello studioerre negli anni ’70”, la collezione permanente di arte contemporanea XX·XX – venti per venti, l’installazione interattiva “Piante di Poesie” di Ennio Bertrand e le varie opere collocate tra le vie del paese.

In paese saranno attivi anche il bar Andata e Ritorno e il Bistrò del Rio.