Domenica 22 dicembre, alle 17, nel santuario di Rittana (Cuneo) si terrà il grande concerto gospel di "Chorus Life", con festa di Natale per i bambini.

Dalle 14,30 Babbo Natale attenderà i bimbi in carrozza per accompagnarli in giro per il paese mentre offrirà caldarroste a tutti.

Alle 17 inizierà il concerto del gruppo torinese nel santuario di San Mauro, un suggestivo viaggio dai canti spirituali del XVII secolo fino alla musica contemporanea gospel.

L'ingresso è gratuito.