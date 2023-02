Risparmio dell'acqua e allevamenti rispettosi: premiata "impresa vincente" di Villafalletto

CUNEO CRONACA - A Torino la tredicesima tappa del roadshow di “Imprese Vincenti”, il programma di Intesa Sanpaolo per la valorizzazione delle piccole e medie imprese che rappresentano un esempio di eccellenza imprenditoriale capace di reagire con successo ai delicati e continui cambi di contesto.

La tappa odierna dedicata al settore Agribusiness è stata ospitata all’auditorium del grattacielo di Intesa Sanpaolo a Torino dove dieci “Imprese Vincenti” del comparto si sono presentate all’ampia platea di presenti raccontando la propria storia aziendale, le scelte strategiche che le hanno portate a consolidare il proprio percorso di sviluppo, le azioni di innovazione realizzate in questo particolare contesto economico. Una menzione particolare è stata riservata all’azienda agricola Monge di Villafalletto, selezionata da Coldiretti, che durante la tappa ha ricevuto un premio speciale per l’agricoltura, come riconoscimento al particolare legame con il territorio, la valorizzazione del made in Italy e l’introduzione di innovazione.

Sostenibilità ambientale e rispetto del territorio sono i due principi cardine di Monge, il cui titolare Guido viene affiancato dal figlio Giacomo, 29 anni, che terminato il percorso di studi all’Istituto Tecnico Agrario di Verzuolo si insedia in azienda per portare avanti la sua grande passione per l’agricoltura. L’azienda nasce dalla passione del nonno che allevava vitelloni di Razza Piemontese con terreni adibiti a cereali (orzo, grano e mais) e foraggi, entrambi utilizzati internamente per l’alimentazione zootecnica (ad oggi sono presenti circa 15 ettari di frutteto). Giacomo, grazie all’opportunità di effettuare stage in Sudafrica in aziende produttrici di mele e pesche e con esperienze in America e in California, nello specifico, ha avuto l’opportunità di studiare ed imparare nuovi e moderni sistemi replicabili anche nella sua stessa realtà. L’utilizzo di atomizzatori a basso volume, ispirato dalle aziende produttrici del Trentino Alto Adige, permette di risparmiare acqua ed evitare gli sprechi e, allo stesso tempo, di ridurre drasticamente il tempo delle lavorazioni nei frutteti.

Con strutture di nuova generazione e moderni sistemi di allevamento (come il sistema dual band con l’utilizzo di “gabbie benessere” apposite) l’azienda ha automatizzato molti procedimenti, aumentando al contempo il controllo e la prevenzione di malattie e problematiche agli animali nelle stalle. L’azienda ha aderito fin da subito al Consorzio per la Tutela e la valorizzazione del Coniglio Piemonte (Conalpi), che riunisce gli allevatori del coniglio che vogliono garantire le loro produzioni lungo tutto la filiera attraverso un marchio comune. I loro conigli, infatti, sono nati e allevati in Piemonte, garanti di sicura qualità e tracciabilità di tutta la filiera produttiva. L’azienda si dimostra precorritrice di tanti altri progetti che si sono poi sviluppati negli anni successivi riguardanti l’etichettatura e la valorizzazione del territorio e dei prodotti ottenuti. Sui tetti delle strutture sono presenti degli impianti fotovoltaici che permettono all'azienda di produrre energia pulita per i propri processi aziendali.